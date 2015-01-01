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सुरक्षा के प्रति लापरवाही:उत्साह जबरदस्त, सारे कामकाज छाेड़ कर बूथों पर पहुंचीं महिलाएं सास, बहू और ननद साथ निकलीं घर से, कतार में किया मतदान

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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साहेबगंज के माधाेपुर हजारी बूथ पर मतदान के लिए खड़ी महिलाएं।
  • बिना मास्क पहुंचने पर सुरक्षाकर्मियों ने टोका, तो आंचल से ही मुंह काे ढंक लिया

कांटी विधानसभा क्षेत्र का गांधी जानकी उच्च विद्यालय बूथ। समय सुबह 6:15 बजे। महिलाएं बूथ पर पहुंच चुकी थीं। सारे कामकाज छोड़ सास, पताेहू, ननद एक साथ घर से निकलकर कतार में जा खड़ी हुईं। हर चेहरे पर जबरदस्त उत्साह। लालपरी देवी ने कहा- हर दिन ताे मताधिकार के प्रयोग का मौका मिलता नहीं है। इसलिए सबसे पहले मतदान, उसके बाद काेई भी काम।

उनके पीछे खड़ी मालती देवी बाेल उठती हैं- घर में पहले ही बता दिए थे कि मंगलवार काे मतदान के बाद जलपान तैयार हाेगा। इसे सबने सराहा भी। युवा वोटर शालिनी ने कहा- आधी आबादी अब पीछे नहीं रहनेवाली। मतदान ताे लाेकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। मतदान की शुरुआत में ही अधिकतर बूथों पर महिलाएं झुंड बना कर पहुंच चुकी थीं। पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या काफी ज्यादा थी।

पारू में भी दिखाया दमखम
पारू के तहत आनेवाले बूथों पर भी महिलाओं का उत्साह चरम पर था। सरैया प्रखंड की बहिलवारा पंचायत बूथ संख्या 297 पर कतार में खड़ी नीलम देवी ने बताया कि मतदान के लिए वह मायके से ससुराल पहुंची हैं। साथ ही अपने बच्चों को भी मतदान के लिए शहर से बुलाई हैं। हरपुर बेनी प्राथमिक विद्यालय, मुंगौली दक्षिणी भाग बूथ संख्या 247 पर युवतियों-महिलाओं की लंबी कतार थी।

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