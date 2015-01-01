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परेशानी:एक माह से थ्री फेज मीटर नहीं, बिजली कनेक्शन को चक्कर काट रहे हैं उद्यमी

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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  • एनबीपीडीसीएल के पास कनेक्शन के लिए पड़े हुए हैं दर्जनाें आवेदन

औद्योगिक कनेक्शन देने के लिए जिले में थ्री फेज मीटर एक माह से नहीं है। इस कारण बिजली कनेक्शन के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं काे कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। इसे लेकर एनबीपीडीसीएल अधिकारी का कहना है कि चुनाव की वजह से थ्री फेज मीटर नहीं आ सका है। बगैर मीटर लगाए कनेक्शन दिया नहीं जा सकता है। मीटर की खरीदारी एनबीपीडीसीएल हेडक्वार्टर ही करता है।   विद्युत कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने कहा कि चुनाव खत्म हाेते ही थ्री फेज मीटर आ जाएगा। हालांकि, 5 दिन पहले एनबीपीडीसीएल अधिकारी ने दावा किया था कि 3-4 दिनों में थ्री फेज मीटर आ जाएगा।

एनबीपीडीसीएल अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यहां 50 से ज्यादा औद्योगिक उपभोक्ता बिजली कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की परेशानी तकरीबन सभी सेक्शन में है। लेकिन, चुनाव के बाद नए कनेक्शन देने के साथ-साथ सभी लंबित कार्यों का निष्पादन कर दिया जाएगा। उधर, उद्यमियों का कहना है कि कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण उद्योग के कार्य बाधित हैं।

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