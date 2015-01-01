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व्यवस्था:काउंटर बढ़ाए जाने के बाद भी रात तक मची रही अफरा-तफरी, एक की तबीयत बिगड़ी

मुजफ्फरपुर35 मिनट पहले
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स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा कराने के लिए कतार में लगे मतदानकर्मी।
  • महिला पाॅलीटेक्निक में 6:30 बजे शाम से रात 1 बजे तक जमा हुई ईवीएम

तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में शाम 6:30 बजे से देर रात तक ईवीएम जमा करने का सिलसिला चलता रहा। ईवीएम जमा करने में देरी होने पर लाइन में लगे मतदान कर्मियों ने कई बार हंगामा भी किया। अधिक देर तक लाइन में लगे रहने के कारण मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक पीठासीन अधिकारी बेहोश होकर गिर पड़े।

इसके बाद अन्य कर्मियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सुरक्षाबलों ने उक्त कर्मी को उठाकर पानी पिलाया इसके बाद वह ठीक हुआ। तभी स्थिति सम्मान हुई। सबसे अधिक परेशानी मुजफ्फरपुर और कढ़नी विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए काउंटर पर देखने को मिली। इन दोनों काउंटर पर ईवीएम जमा करने में देरी होने पर मतदान कर्मियों ने हंगामा किया।

हालांकि, कुछ ही देर बाद शांत भी हो गए। देर रात तक ईवीएम जमा करने के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। तीन नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में मची अफरा-तफरी से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने काउंटर की संख्या बढ़ा दी थी। बावजूद इसके ईवीएम जमा करने में देरी होने पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन पदाधिकारी 6:30 बजे ईवीएम लेकर लाइन लगना शुरू कर दिया। इसके बाद अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी कर्मी आने लगे। रात 8 से 10 के बीच औराई, सकरा, गायघाट, कुढ़नी, बोचहां तथा मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम जमा करने के लिए पीठासीन पदाधिकारी और सुरक्षाबलों की अचानक बड़ी तादाद में भीड़ बढ़ गई।

इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। इधर, बाद पीठासीन पदाधिकारियों ने परिसर में बने 3 बड़े हॉल में बैठ कागजात दुरुस्त किए। हंगामा की स्थिति पर भी मतदान कर्मियों को शांति बनाए रखने की अपील की जाती रही।

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