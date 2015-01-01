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  • Even In Dhanteras, There Is No Broom On The Major Roads Of The City, The Mayor Said Corporation Will Bring Proposals To Remove Officers In The Board

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मेयर खुद सड़क पर उतरे:धनतेरस में भी शहर की प्रमुख सड़कों पर नहीं लगी झाड़ू, मेयर ने कहा- निगम बोर्ड में अधिकारियों को हटाने का लाएंगे प्रस्ताव

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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छाेटी सरैयागंज-जवाहरलाल रोड में लगा कूड़े का ढेर।
  • अपनी मौजूदगी में उठवाया कूड़ा, पार्षदों ने जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की उठाई मांग

पिछले एक दशक में धनतेरस के मौके पर अपना मुजफ्फरपुर शहर इतना गंदा कभी नहीं दिखा। दिवाली और धनतेरस जैसे खास मौके पर भी नगर निगम शहर की प्रमुख सड़कों पर झाड़ू तक नहीं लगवा सका। शहर में कूड़े का अंबार व लोगों की बार-बार शिकायत मिलने से तंग आकर मेयर सुरेश कुमार खुद रोड पर उतरे और अपनी मौजूदगी में वार्ड-1, वार्ड-2, वार्ड-4, वार्ड-11, वार्ड-12 समेत कई स्थानों पर से कूड़ा उठवाया।

मेयर ने कहा कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में अधिकारियों को मुजफ्फरपुर से हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। सरैयागंज टावर, अखाड़ाघाट रोड, पंकज मार्केट रोड, जवाहर लाल रोड, तिलक मैदान रोड समेत शहर की कई प्रमुख सड़कों पर धनतेरस के दिन सफाई नहीं दिखी। पिछले तीन-चार दिनों से शहर के ज्यादातर इलाकों में यही स्थिति है।

मेयर का कहना है कि शहर की स्थिति नारकीय क्यों बनी हुई है? जनप्रतिनिधि गाली सुन रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, बोर्ड की अगली बैठक में यही प्रमुख मुद्दा रहेगा। धनतेरस पर शहर में जगह-जगह कूड़े का अंबार था। पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षद कूड़ा उठाने के लिए नहीं हैं।

सफाई में लगे ट्रैक्टर में कटौती से बिगड़ी स्थिति

वार्ड पार्षद अर्चना पंडित का कहना है कि पिछले दिनों ट्रैक्टर की संख्या में कटौती कर दी गई। इसी कारण इतनी बदहाल स्थिति हुई है। पार्षद संजय केजरीवाल ने भी सफाई नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई है। राकेश सिन्हा पप्पू का कहना है कि पूरा शहर नरक बना हुआ है।

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