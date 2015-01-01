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कचरे का अंबार:दीपावली पर भी शहर को साफ-सुथरा रखने में निगम की व्यवस्था फेल, डंपिंग प्वाइंट और सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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चैपमेन रेाड पर लगा कचरे का ढेर।
  • निगम का बहाना घरों से निकल रहा अधिक कचरा, इसलिए ऐसी स्थिति

दीपावली के समय शहर को साफ सुथरा रखने में नगर निगम फेल साबित हो रहा है । मंगलवार को भी शहर में चारों तरफ कचरे का अंबार लगा रहा। जितना कचरा नगर निगम के सफाई कर्मी उठा रहे हैं, उससे ज्यादा रोज जमा हो जा रहा है ।नगर निगम के पास दीपावली के समय शहर को साफ रखने का कोई प्लानिंग पहले से तय नहीं रहने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी है।

उत्तर बिहार की सबसे बड़े कपड़ा मंडी सूतापट्टी हो या सरैयागंज टावर, सभी जगह नारकीय स्थिति बनी हुई है। मोतीझील, छोटी कल्याणी, हरिसभा इलाके में भी जगह-जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नवयुवक समिति ट्रस्ट के पास तो कई दिनों से कचरे का ढेर लगा है। स्थानीय दुकानदार शंकर साह ने कहा कि इतनी बदतर स्थिति इससे पहले शहर में कभी देखी नहीं। दीपावली के समय कूड़ा उठ जाता था। लेकिन, अब तक निगम की तरफ से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। दुर्गंध की वजह से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि दीपावली के समय घर व दुकानों की साफ-सफाई करने की वजह से कूड़ा निकलता है।

बावजूद इसके निगम की जिम्मेदारी है कि शहर को साफ रखें। वार्ड पार्षद राकेश सिन्हा पप्पू का कहना है कि निगम की पूरी व्यवस्था अब दुरुस्त हो जाएगी। काम करने वाले अधिकारी ही रहेंगे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई। इसी का नतीजा है कि शहर की स्थिति नारकीय बनी हुई है। वहींं, नगर निगम के अधिकारी का दावा है कि 24 घंटा कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है। दीपावली में बहुत ज्यादा कचरा निकलने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है ।

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