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बड़ा हादसा टला:जंक्शन पर ओएचई में कपड़ा फंसने से लिच्छवी एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, दो घंटे तक मची रही अफरातफरी

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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  • इंजन बदलकर सीतामढ़ी किया गया रवाना, सद्भावना समेत आधा दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा असर

जंक्शन पर गुरुवार को आनंद विहार से सीतामढ़ी जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस के इंजन के पेंटो में आग लगने से अफरातफरी मच गई। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के लिए रवाना होने के लिए ट्रेन के इंजन की दिशा बदली जा रही थी। इंजन को बोगी से जोड़ने के क्रम में ओएचई के तार में कपड़ा फंसने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे इंजन के ऊपर लगे पेंटो में आग पकड़ लिया।

मौके पर रामदयालु स्टेशन से टीआरडी विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। रेलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए इंजन में लगे अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया। फिर भी आग फैलता जा रहा था। जिसके बाद बगल में खड़ी मालगाड़ी में लगे अग्निशमन यंत्र को निकाला गया, तब जाकर पेंटो में लगी आग को बुझाया जा सका।

स्टेशन प्रबंधक प्रियदर्शी राजीव ने बताया कि दूसरा इंजन लगा कर ट्रेन को सीतामढ़ी रवाना किया गया। आग लगने के कारण ट्रेन करीब दो घंटे तक जंक्शन पर खड़ी रही। जंक्शन से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसमें सदभावना एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन के अलावा तीन मालगाड़ी स्पेशल आउटर पर फंसी रहीं।

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