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समस्या:गोशाला की जमीन भराने से नाला बंद, लोग परेशान

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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सिकंदरपुर स्थित गोशाला की जमीन पर स्कूल निर्माण को लेकर मिट्टी भराई से नाला निकासी अवरुद्ध होने लगा है। इससे आने वाले समय में सिकंदरपुर के कुछ इलाके में जलजमाव की आशंका को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता भारती ने नगर निगम प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

वार्ड पार्षद का कहना है कि वर्तमान में गोशाला के पीछे से जो नाला निकला है, उसी से इलाके के पानी की निकासी होती है। गोशाला की जमीन पर मिट्टी भराई शुरू की गई है। जिसकी वजह से नाला अवरुद्ध होने लगा है। इससे आने वाले समय में परेशानी और बढ़ेगी। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद से बात कर समस्या का हल निकालने की मांग की है। इधर, मुजफ्फरपुर गोशाला के सचिव कृष्णा कुमार भारतीय का कहना है कि निर्माण कार्य के साथ वहां पानी निकालने के लिए भी पुख्ता प्रबंध किया जाएगा।

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