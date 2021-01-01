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क्राइम:शराब पीने से मना करने पर चाकूबाजी, चार लोग जख्मी

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • सिकंदरपुर पुलिस के पहुंचने के बाद भाग निकले

सिकंदरपुर कुंडल में राजनारायण सिंह कॉलेज के पास एगराेल दुकान में शराब पीने से मना करने के बाद बुधवार काे चाकूबाजी व जमकर मारपीट हुई। स्थानीय राेहन कुमार उर्फ छाेटू व उसके दाेस्ताें ने दुकनदार मुकेश सहनी और उसके परिवार के तीन लाेगाें काे घायल कर दिया। घायल मुकेश, उसकी पत्नी पूनम देवी, मां कुसुम देवी और बेटा आंनद कुमार का सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।

मामले को लेकर पुलिस जख्मियों का बयान नहीं ले सकी। मुकेश ने बताया, मंगलवार को लकड़ीढाही के रोहन उर्फ छोटू व उसके साथी दुकान में शराब पीने के लिए बाेतल खाेला। उसे मना किया ताे देख लेने की धमकी देकर चले गए थे। बुधवार की शाम 25 से 30 युवकाें के साथ दुकान पर पहुंचा और मारपीट करने लगा।

बचाव करने आई मां, पत्नी और बेटे को भी पीटा। हमलावराें के चाकू चलाने से अफरातफरी मच गई। पुलिस पहुंची ताे देखते ही सभी हमलावर भाग निकले। सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने घायलाें काे इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया, रोहन की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिला।

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