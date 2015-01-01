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औराई:दो परियोजना बांधों के बीच फंसा सैकड़ाें बच्चों का भविष्य, 15 वर्ष बाद भी एक भी स्कूल शिफ्ट नहीं

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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बागमती परियोजना बांध के अंदर जीर्ण-शीर्ण हाल में स्कूल का भवन।

बागमती परियोजना बांध के निर्माण से औराई की एक बड़ी आबादी को बाढ़ से मुक्ति मिली, लेकिन दोनों बांधों के बीच बने औराई के लगभग 10 विद्यालय भवनहीन हैं। इन विद्यालयों में शिक्षक हैं, बच्चे नामांकित भी हैं, लेकिन भवन के अभाव में पढ़ाई की औपचारिकता पूरी की जाती है।

18 एकड़ 36 डिसमिल वाले जनाढ़ स्थित बागमती उच्च विद्यालय परियोजना बांध के अंदर है। जनाढ़ मवि के दो कमरों में चलाए जाने की औपचारिकता पूरी की जाती है। उक्त विद्यालय में 15 शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं व लगभग 468 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।

कुछ माह पूर्व प्रायाेगिक कक्षा के लिए उपकरण भी खरीद लिए गए, जो एक कोने में धूल फांक रहे हैं। विद्यालय के लिए भूमि दान के लिए कुछ लोग भी सामने आए, लेकिन अंचल प्रशासन की लेटलतीफी के कारण अधर में है। उक्त विद्यालय से बेनीपुरी जी की यादें भी जुड़ी है। इसी प्रकार कलमकार के गांव में तीनों विद्यालय एक झाेपड़ीनुमा भवन में चलाए जाते हैं। मधुबन प्रताप में उमवि खुले आकाश में चलाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की पहल पर महज बांस-बल्ली व चादर की कुछ सीटों के सहारे कुछ लोगों के लिए बैठने के लिए हाल में बनाया गया। इसी प्रकार बाड़ा उमवि बांध के अंदर केवल चुनाव के समय दो दिनों के लिए गुलजार होता है, जब बांध के बाहर से लोग नाव या पानी पैदल ही पार कर यहां मतदान करने आते हैं।

यहां महज 5 घरों की आबादी है, अन्य लोग बांध के बाहर विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन विद्यालय के जीर्ण-शीर्ण सुनसान भवन अपनी व्यथा को सुनाने के लिए काफी है। इसी प्रकार चैनपुर उमवि, हरणी टोला विद्यालय, बभनगामा पवि आज तक विस्थापित नहीं हो सका। कई बार इस संबंध में बागमती प्रमंडल परियोजना के कार्यपालक अभियंता से स्थानीय लोगों ने बात की, लेकिन हमेशा बातों को नजरअंदाज किया गया।

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