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मतदान कल:मास्क पहन कर और कम से कम दो गज की दूरी के साथ ही करने जाएं मतदान

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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चुनाव चौपाल के दौरान बनाई रंगोली को इस तरह दीपों (बाएं) से सजाया गया।
  • चुनावी चाैपाल में डीएम ने की अपील, सेविका-सहायिका और जीविका की दीदियों ने रंगोली और दीप जला कर मन मोहा

प्रखंड की छपरा मेघ पंचायत के श्री राम जानकी मठ और बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया। जिला स्वीप कोषांग के कार्यक्रम में आईसीडीएस और जीविका मुशहरी की दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता गीत गाकर उपस्थित मतदाताओं का स्वागत किया गया।

सेविका-सहायिकाओं और जीविका की दीदियों ने रंगोली और दीप जलाकर सबका मन मोहा। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मतदाताओं से बूथ पर मास्क लगाने और दो गज दूरी बना कर स्वस्थ-स्वच्छ मतदान की अपील की। कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वीप कोषांग, सेविका सहायिका और जीविका दीदियों का आभार प्रकट किया।

चौपाल में सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई उदय कुमार झा, सहायक समाहर्ता खुशबू गुप्ता, डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी, डीपीएम जीविका अनिशा गांगुली, सीडीपीओ मंजू कुमारी, मुखिया रंजन कुमार सिंह, बीपीएम हरिकांत, रितिका, आईसीडीएस मुशहरी की सभी पर्यवेक्षिका, बड़ी संख्या में जीविका दीदियों सहित बड़ी संख्या में मतदाता उपस्थित रहे।

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