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आक्रोश:पोर्टल में गड़बड़ी से गोरीगामा का दो वर्षों से दाखिल-खारिज कार्य बाधित

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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  • शिकायत के बावजूद सुधार नहीं होने से भू धारियों के बीच आक्रोश

गोरीगामा पंचायत का ऑनलाइन पोर्टल पर मौजा टैग नहीं होने के कारण विगत दो वर्षों से संबंधित पंचायत का दाखिल-खारिज का कार्य बाधित है। सीओ से बार-बार शिकायत के बावजूद सुधार नहीं होने से भू धारियों के बीच प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीण विवेक कुमार ने इसकी लिखित शिकायत राष्ट्रपति, पीएमओ सहित संबंधित उच्चधिकारियों से की है। बताया कि प्रखंड में कुल 28 पंचायत है, जबकि पोर्टल से गोरीगामा पंचायत गायब है। कुल 27 पंचायत ही दिख रहा है। इस पंचायत अंतर्गत गोरीगामा थाना नंबर-564, एराजी गोरिगामा 565, मजनूपट्टी 563, टेंगराहां 576, सुलेमानपुर 577 राजस्व गांव आते हैं। उक्त सभी गांव विभागीय भूलवश बगल के पंचायत महदेइया हल्का थाना नंबर 537 में अपलोड हो गया है, जिससे दाखिल-खारिज का कार्य पूर्ण रूप से स्थगित है। सीओ रामजपी पासवान ने कहा कि पोर्टल सुधार के लिए जिला के संबंधित अधिकारियों सहित आईटी मैनेजर को लिखित सूचना दे दी गई है।

आरटीपीएस काउंटर पर बिजली की समस्या ठीक करें
अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने अंचल कार्यालय व आरटीपीएस कार्यालय का निरीक्षण किया। सीओ रामजपी पासवान ने अपर समाहर्ता को बताया कि आरटीपीएस कर्मचारी बिजली नहीं रहने का बहाना बनाकर काम को बाधित रखता है। अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया कि बिजली की समस्या को ठीक किया जाए।

हल्ला एक के पंजी अधतन संधारण नहीं रहने पर एक महीने के अंदर हल्का एक के सभी पंजी को संधारित करने का निर्देश दिया। इधर, वरीय प्रभारी सह डीआरडीए के डायरेक्टर चंदन चौहान ने अंचल, प्रखंड, बाल विकास व लोहिया स्वच्छ बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दाैरान प्रखंड कार्यालय के अनुसेवी बच्चू राम व कार्यालय कम्प्यूटर ऑपरेटर संजय कुमार अनुपस्थित थे। उन्हाेंने डीएम को अवगत कराने की बात कही।

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