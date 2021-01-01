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जिला समेत पूरे उत्तर बिहार में परेशानी:बर्फीली पछुआ हवा से 50 साल बाद 5.1 डिग्री तक गिरा पारा, दो दिन राहत की उम्मीद नहीं

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन भी हो रहा प्रभावित
  • पाला गिरते रहा तो सब्जियों और गेहूं की फसल पर और भी बढ़ेगा प्रतिकूल असर

बर्फीली पछुआ हवा चलने के कारण रविवार को जिला समेत उत्तर बिहार में रात का पारा तेजी से लुढ़का। दोपहर बाद तक शीतलहर के जारी रहने के साथ ही कुछ समय निकली धूप से दिन के तापमान में जहां 1.2 डिग्री वृद्धि हुई। वहीं, रात के तापमान में 3.3 डिग्री की कमी आई।

तेजी से कमी के साथ रात का तापमान वर्ष 1971 के बाद 31 जनवरी 2021 को सबसे कम 5.1 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के बाद भी शीतलहर के जारी रहने के साथ रात का तापमान कम रहने की संभावना जताई है। 14 जनवरी के बाद तापमान में हुए बदलाव का असर अभी खत्म नहीं हाे रहा है।

रविवार काे दिन के तापमान में 1.2 डिग्री की वृद्धि के बाद भी अधिकतम तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री कम 17 डिग्री तथा 2.7 डिग्री कम न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री पर पहुंच गया। वृद्धि के बाद भी दिन का तापमान सामान्य से काफी कम हाेने तथा धूप के हल्का निकलने से लाेग दोपहर में भी जारी शीतलहर से परेशान रहे।

रात का तापमान इस जाड़े के मौसम में अब तक के सबसे कम पर पहुंचा, कनकनी बढ़ी
रात का तापमान इस सीजन का सबसे कम रहा। पूसा कृषि मौसम सेवा के नाेडल अधिकारी डॉ. ए. सत्तार के अनुसार, अगले 48 घंटे तक जिला समेत उत्तर बिहार में अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दोपहर में मौसम के साफ हाेने के बाद भी देर रात से सुबह तक काेहरा छाए रहने से परेशानी बरकरार रहेगी। इस दौरान 12 किलाे मीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पछुआ हवा के चलने से अधिक ठंड का अहसास हाेगा। दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में जहां वृद्धि होगी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रात का तापमान कम रहने से कनकनी बरकरार रहेगी।

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