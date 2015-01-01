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कोरोना इफेक्ट:घर के करीब आने की चाह में स्मार्ट सिटी को मिले अनुभवी सीईओ, कंपनी सेक्रेट्री समेत कई अफसर

शैलेश कुमार | मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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  • बाेले नगर आयुक्त- पिछली बार एक भी आवेदन नहीं था और इस बार 4 आवेदन आए, एसपीवी का गठन पूरा
  • 25 साल के अनुभव वाले किशोर कुमार बने सीईओ और अभिनव गर्ग कंपनी सेक्रेट्री

कोरोना काल में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए बड़ा सकारात्मक पक्ष यह रहा कि इसे सीईओ व कंपनी सेक्रेटरी समेत अन्य पदाें पर भी योग्य अधिकारी मिल गए हैं। काेराेना काल काे देखते हुए घर आने की चाहत में इनलाेगाें ने संबंधित पद के लिए अावेदन दिया था। सीईओ समेत विभिन्न पदाें के लिए दो वर्षाें से चल रहा प्रयास गुरुवार को पूरा हाे गया।

आधारभूत संरचना में 25 साल का अनुभव रखने वाले किशोर कुमार स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के सीईओ होंगे, जबकि अभिनव गर्ग कंपनी सेक्रेट्री। जबकि चीफ जनरल मैनेजर के पद पर पवन कुमार,सीनियर मैनेजर (टेक्निकल)मोहम्मद शाहिद, कंपनी सेक्रेट्री अभिनव गर्ग, मैनेजर (टेक्निकल) चांदनी,एकाउंटेंट जितेंद्र कुमारव स्टोनोग्राफर के पद पर मोहम्मद कमाल व रोहित कुमार की नियुक्ति की गई है।

नगर आयुक्त कहना है कि सभी अनुभवी आवेदकों का एक्सपर्ट टीम ने चयन किया है। पिछले बार कंपनी सेक्रेटरी पद के लिए एक भी आवेदन नहीं था। जबकि इस बार चार आवेदक थे। गैमन इंडिया जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी में 20 साल के अनुभवी किशोर कुमार सीईओ होंगे।कंपनी सेक्रेटरी के पद पर चयन किए गए अभिनव गर्ग इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेट्री( दिल्ली )छोड़कर अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का काम देखेंगे।

एक्सपर्ट व्यू: एसपीभी (स्पेशल परपर्स व्हीकल) गठन नहीं होने से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में धरातल पर नहीं दिख रहा था। अब योजनाओं के चयन से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की जिम्मेवारी एसपीभी की होगी। किसी भी तकनीकी काम के के लिए किसी अन्य विभाग पर निर्भर नहीं रहना होगा। तकनीकी स्वीकृति देने का भी अधिकार एसपीभी के सीनियर अधिकारी के पास होगी। इसके गठन से मुजफ्फरपुर से स्मार्ट सिटी का पूरे देश में रैंकिंग भी सुधरेगा। -सूर्यमणी सिंह,अधीक्षण अभियंता (सेवानिवृत्त) बुडको
शहर में 25 स्थानों पर बनाया जाएगा स्मार्ट मिनी बस स्टॉप

जल्द ही मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी धरातल पर दिखेगा। शहर के प्रमुख रोड में 25 स्थानों पर मिनी बस स्टॉप बनेगा। 7 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। यहीं से पूरे शहर में विधि व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक की निगरानी होगी। स्मार्ट मिनी बस स्टॉप पर यात्रियों के बैठने की आधुनिक सुविधा के साथ शुद्ध पेयजल व मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा होगी।

30 करोड़ की लागत से ईंट्रीगेटेड सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट रौतनिया में बैठेगा। इन्ट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर नगर भवन में बनेगा। यहीं से शहर की परिवहन व्यवस्था, पुलिस के सौ नंबर के डायल की सुविधा और एम्बुलेंस सहित दूसरी सभी सेवाएं एक छत के नीचे देने की योजना है।
तीन स्मार्ट सड़क बनेगी,अंडर ग्राउंड होगा बिजली तार: स्मार्ट सिटी के तहत बैरिया से इमलीचट्टी होते हुए धर्मशाला, डीएम आवास से टावर होते हुए अखाड़ाघाट व धर्मशाला चौक से मोतीझील होते हुए हरिसभा तक स्मार्ट सड़क बनेगा। स्मार्ट सिटी के तहत गैस पाईप, बिजली टेलीफोन तार अंडर ग्राउंड किए जाएंगे। इसके साथ ही बैरिया बस स्टैंड बस स्टेशन पर इंफॉर्मेशन टूरिस्ट सेंटर भी बनेगा।

नववर्ष पर सजेगा जुब्बा सहनी पार्क

नववर्ष से पूर्व शहर के जुब्बा सहनी पार्क का रंग-रोगन से लेकर सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बाबत गुरुवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी संबंधित शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिया। जुब्बा सहनी पार्क की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। दीवार मरम्मत करने से लेकर रंग-रोगन का काम इंजीनियरिंग शाखा को सौंपा गया।

जबकि लाइटिंग की जवाबदेही बिजली शाखा को दी गई है। सिटी मैनेजर को समय रहते साफ सफाई का काम शुरू कर देने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से जुब्बा सहनी पार्क बंद रहने से पार्क बेरौनक हो चुका है।

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