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सेना भर्ती में सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा:मिथिलांचल के अभ्यर्थियों की भर्ती में भी यूपी के युवकों की घुसपैठ, भूतपूर्व सैनिक संघ आज कर्नल से मिलेगा

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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सेना में भर्ती के लिए चक्कर मैदान में दौड़ लगाते अभ्यर्थी। - Dainik Bhaskar
सेना में भर्ती के लिए चक्कर मैदान में दौड़ लगाते अभ्यर्थी।
  • थम नहीं रहा फर्जी आवासीय प्रमाणपत्र के सहारे दाैड़ में शामिल हाेने का प्रयास

मुजफ्फरपुर में चल रही सेना भर्ती रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के युवकों की घुसपैठ थम नहीं रही है। बुधवार को मिथिलांचल के युवकाें की दाैड़ के दाैरान भी करीब 50 युवक उत्तर प्रदेश के पहुंच गए। उन्हें दौड़ के पहले ही बाहर कर दिया गया। भूतपूर्व सैनिक संघ, मुजफ्फरपुर इसे उत्तर बिहार के युवाओं की हकमारी बताते हुए इस मुद्दे को लेकर आगे आया है।

गुरुवार को संघ इस मुद्दे को लेकर मुजफ्फरपुर सेना के कमांडेंट प्रशासनिक, डीएम व एसएसपी से बात करेगा। भूतपूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष रामप्रवेश सिंह व संयोजक मनोज सिंह ने कहा कि यह उत्तर बिहार के युवाओं की हकमारी का प्रयास है। उन्हाेंने सवाल किया कि यूपी के जो लड़के फर्जी आवासीय व चरित्र प्रमाण पत्र लेकर पहुंच रहे हैं, उस पर पुलिस-प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? इस बाबत गुरुवार को वे लोग सेना के कमांडेंट प्रशासनिक, डीएम व एसएसपी से बात करेंगे।
आज पश्चिम चंपारण के युवक दिखाएंगे दमखम
सेना भर्ती रैली के आठवें दिन गुरुवार को पश्चिम चंपारण के युवकों को मौका मिलेगा। शुक्रवार को मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) के युवकों को मौका मिलेगा। इसके बाद 3 दिनों तक सोल्जर ट्रेड्समैन श्रेणी के लिए बहाली होगी।

मधुबनी के एक युवक का तीसरे राउंड में टूटा पैर, दूसरा भी जख्मी
मधुबनी जिले के पूरे रामचंद्रा निवासी मुकेश पंडित का दौड़ के क्रम में दाहिना पैर टूट गया। एक अन्य अभ्यर्थी गुलाब पासवान को चोट भी आई है। चक्कर मैदान स्थित कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद मुकेश और गुलाब को सदर अस्पताल भेजा गया। दौड़ की आपाधापी में किसी ने मुकेश को आगे निकलने के चक्कर में पीछे से धक्का दे दिया। मुकेश के गिरने के बाद कई उसके ऊपर से दौड़ते हुए निकल गए। इससे उसका पैर टूट गया।
दरभंगा और मधुबनी के 495 युवकों ने दौड़ में मारी बाजी
सेना भर्ती के 7वें दिन बुधवार को दरभंगा-मधुबनी के 3405 युवकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। इसके लिए 5003 लड़कों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। रफ हाईट व एडमिट कार्ड जांच के बाद 3405 युवकों का बैच बना। उनमें 495 ने 1600 मीटर की दौड़, लांग जंप, जिगजैक, बीम आदि की प्रक्रिया की बाधा पार कर ली। इन सबका मेडिकल के लिए चयन किया गया है।

भर्ती से लौटे अभ्यर्थियों ने मिथिला माैर्य, पवन एक्स. में जमाया कब्जा

सेना भर्ती रैली में शामिल हाेने के बाद बुधवार काे जंक्शन पहुंचे अभ्यर्थियाें ने मिथिला, माैर्य और पवन एक्सप्रेस की बाेगियाें में कब्जा जमा लिया। हुटिंग कर अफरातफरी मचा दी। दाे बार चेन पुलिंग कर ट्रेन राेक दी। इस दाैरान यात्रियाें काे काफी परेशानी हुई। युवकाें काे सुरक्षा बलाें ने शांत कराया।

बता दें कि मिथिला और मौर्य एक्सप्रेस बुधवार काे जंक्शन पर एक घंटा लेट आई। दाैड़ में शामिल हाेने के बाद समस्तीपुर व दरभंगा की ओर जाने के लिए बड़ी संख्या में युवक जंक्शन पहुंचे थे। दाेनाें ही ट्रेनाें की एसी, स्लीपर व जनरल बाेगियाें में इन युवकाें ने कब्जा जमा लिया। उसके बाद हाजीपुर रूट की ओर जानेवाली पवन एक्सप्रेस में भी युवकों ने कब्जा जमा लिया।

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