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अव्यवस्था:ट्रायल में ही पानी टंकी धड़ाम, बाल-बाल बचे लाेग, 1000-1000 लीटर की दाे टंकियां बाहर से मंगाई गई थी

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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ट्रायल में ही जलमीनार से गिरी पानी टंकियां।

कुढ़नी प्रखंड की जम्हरूआ पंचायत के जगदीशपुर गांव में नवर्निमित जलमीनार की दाे टंकियां पानी भरने के ट्रायल में धड़ाम हाे गई। वहां माैजूद लाेग बाल बाल बच गए। घटना के दाैरान अफरातफरी मची रही।

इस संबंध में जलमीनार का काम कराने वाली एजेंसी के ठेकेदार सुनील कुमार, वार्ड सदस्य व सचिव ने बताया कि ट्रायल के दौरान पानी भरते ही दोनों टंकिया जमीन पर गिर कर क्षतिग्रस्त हो गई। 1000-1000 लीटर की दाे टंकिया बाहर से मंगाई गई थी। गुरुवार काे पानी भरने का ट्रायल हाे रहा था। इस दाैरान आसपास के दर्जनाें ग्रामीण माैजूद थे। सभी ने भाग कर अपनी जान बचाई। एक कर्मचारी ने बताया कि 100 में 36 रुपए नीचे से ऊपर कमीशन में चला जाता है तो काम कैसा होगा। एक टंकी की वजन डेढ़ क्विंटल होना चाहिए जो कंपनी संवेदक की मांग पर मात्र 75 किलाे काे मंगाया गया था। इस परिस्थिति में मजबूती पर सवाल खड़ा होना लाजमी है।

यह हर घर नल-जल याेजना के तहत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुई थी। 21 लाख की लागत से जलमीनार का निर्माण हाेना था, लेकिन उद्घाटन के दाैरान ही धाराशायी हाे गया। भाजपा नेता दिलीप कुमार ठाकुर, समाजसेवी मो. साकिर, दिनेश कुमार, रंजीत झा, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सज्जन कुमार पासवान ने जिलाधिकारी से जांच की मांग की है।

पंचायत के मुखिया चंदेश्वर राय ने बताया कि संवेदक की लापरवाही से ऐसी घटना हुई है। फिर से इसे बनाने का काम किया जाएगा। बीडीओ संजीव कुमार ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है। अगर ऐसी घटना हुई है ताे जांच कराई जाएगी। जानकारी हो कि इससे पहले भी कुढ़नी प्रखंड में तीन अलग-अलग पंचायतों में इस तरह की घटनाएं हाे चुकी है।

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