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संवेदीकरण कार्यक्रम:चौराहों पर ट्रैफिक लाइट, स्कूलों के पास सड़क सुरक्षा चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत कांटी थर्मल से निकली रैली। - Dainik Bhaskar
सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत कांटी थर्मल से निकली रैली।

आपदा प्रबंधन विभाग के अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉ अजय कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम में स्कूलों और शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। वे बुधवार को विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम व सड़क दुर्घटना के न्यूनीकरण में जागरूकता विषय पर आयोजित संवेदीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। डीपीआरओ कमल सिंह ने भी अपने विचार रखे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुस सलाम अंसारी ने कहा कि स्कूलों में आपदा प्रबंधन को लेकर सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें विभिन्न आपदाओं के साथ - साथ सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। बिहार राज्य टांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने कहा कि विद्यालयों के आसपास सुरक्षा संदेश व सड़क सुरक्षा चेतावनी बोर्ड लगाने की जरूरत है।

इससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। डीएवी खबड़ा के प्राचार्य एमके झा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हाई‌वे और भीड़भाड़ वाले इलाके अवस्थित स्कूलों के आसपास ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। निजी स्कूल सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जाए। भीड़ नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि स्कूलों के आसपास स्थानीय थाना की टीम गश्ती करे।

इधर, कांटी थर्मल से निकली सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली

सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को केबीयूएनएल कांटी में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली अरबिंद कुमार मुंडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में सर्विस बिल्डिंग-1 से शुरू होकर सुरक्षा पार्क तक गई। यहा दो पहिया चार पहिया या अन्य वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करने और थोड़ी सी चूक होने पर भी दुर्घटना होने के बारे में विस्तार से बतलाया गया। मौके पर महाप्रबंधक अनुज कुमार टंडन, विनय कुमार शर्मा, डा० रघुवंश कुमार श्रीवास्तव, अपर महाप्रबंधक डा० अभय कुमार दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रिय सुरक्षा बल एवं कामगार बंधु थे।

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