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अपराध:कटरा के शराब तस्करों ने की राजवर्धन की हत्या, शराब पकड़े जाने के बाद दी थी धमकी

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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  • ड्यूक हाॅस्टल के पास पीजी के छात्र राजवर्धन के हत्या मामले में शराब सिंडिकेट के 5 तस्कराें पर प्राथमिकी

बीते माह कटरा के शराब तस्कराें के सिंडिकेट के एक ट्रक शराब जब्त होने के कारण ही ड्यूक हाॅस्टल के पास पीजी के छात्र राजवर्धन की हत्या की गई। शराब पकड़े जाने के बाद उसे साेनू मिश्रा और माेनू मिश्रा ने हत्या की धमकी भी दी थी। ये बातें मृतक के भाई हर्षवर्धन ने एफआईआर में बताई है।

उसने पुलिस काे बताया है कि साेनू व माेनू समेत 5 शराब तस्कराें ने बाइक से पहुंचकर हत्या की। साेनू व माेनू कटरा के धनाैर गांव का ही निवासी है। वारदात के दिन भी मृतक के चाचा ने दाेनाें का नाम पुलिस काे बताया था। भाई ने बताया कि राजवर्धन ड्यूक हाॅस्टल के पास क्रिकेट का मैच देख रहा था। उसी समय उसे गाेलियाें से भून दिया गया।
एक लाॅज में भी राजवर्धन के कमरे होने की मिली जानकारी

ड्यूक हाॅस्टल में अवैध ढंग से रहने के अलावा राजवर्धन विवि के पड़ाेस के माेहल्ले में भी एक लाॅज में रहता था। लाॅज में उसके कमरे की जानकारी ड्यूक हाॅस्टल के केयर टेकर ने पुलिस काे दी है। इसके बाद पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली है। वारदात के बाद भी केयर टेकर ने पुलिस काे बताया था, तब उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया था।

राज खुले नहीं इसलिए हत्या के बाद माेबाइल लेकर रफूचक्कर हुआ दाेस्त

एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि ड्यूक हाॅस्टल के पास मारे गए राजवर्धन का माेबाइल अब तक पुलिस काे नहीं मिला है। राजवर्धन का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके माेबाइल से गैंग का राज खुल सकता था। इसलिए राज खुलने के डर से राजवर्धन की हत्या के बाद उसके साथी ने माेबाइल काे गायब कर दिया। मामले में उसके एक साथी काे चिह्नित किया गया है। उसे पकड़ने की काेशिश चल रही है। हालांकि, वह वह फरार हाे गया है।

मृतक का माेबाइल उसके किसी मित्र या ड्यूक हाॅस्टल के छात्र ने छिपा कर रखा है। घटनास्थल से माेबाइल मिलने के बाद गैंग के बारे में पुलिस काे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती थी। मृतक पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इस वजह से भी उसका माेबाइल गायब कर दिया गया हाेगा। - जयंत कांत, एसएसपी

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