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बाजार में रौनक:कोरोना के खौफ के दौर को पीछे छोड़ चमका कारोबार आधी रात तक गुलजार रहे सर्राफा समेत सभी बाजार

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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सोनारपट्टी स्थित गाेवर्धन राम राजीव लाेचन ज्वेलर्स में जेवरात खरीदतीं महिलाएं।
  • 10 हजार से अधिक सिर्फ सिक्के बिके, चार हजार से अधिक वाहन

धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर धनवर्षा से गुरुवार काे बाजार बम-बम रहा। शाम ढलते ज्वेलरी, होम अप्लायंसेस, बर्तन से लेकर लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की खरीदारी के लिए बाजाराें में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिर्फ शहर में करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सोने-चांदी के भाव बढ़े रहने के बावजूद गहनों के बाजार में काफी रौनक रही। अकेले इस सेक्टर में 150 करोड़ के कारोबार का अनुमान है।

सर्राफा कारोबारियों ने उम्मीद के अनुरूप ज्वेलरी की अच्छी बिक्री का दावा किया है। फूलाें से सजे व राेशनी में सराबाेर सर्राफा बाजार समेत अन्य बाजार भी आधी रात तक गुलजार रहे। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो ऐसा बूम किया किया कि शो रूम्स खाली पड़ गए। 4000 बाइक, कार एवं अन्य निजी एवं व्यावसायिक वाहनों की डिलीवरी हुई। 100 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ।

तकरीबन 75 करोड़ के ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम और होम अप्लायंसेस की बिक्री हुई। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रीज की दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। फर्नीचर, सजावट, होम फर्निशिंग्स आदि खूब बिके। पीतल, स्टील के बर्तन लेने के लिए मारामारी होती रही। यही स्थिति लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की खरीदारी के लिए रही। फैंसी समेत मिट्टी की मूर्तियां भी खूब बिकीं। बर्तन, फर्नीचर, सजावट से लेकर बाकी सेक्टर में भी 70 करोड़ रुपए के सामान बिके। उधर, काफी संख्या में लाेगाें ने म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश किया। शुभ मुहूर्त में फ्लैट आदि की भी बुकिंग कराई।
60 से 110 रुपए तक बिकी झाड़ू
धनतेरस पर झाड़ू अनिवार्य रूप से खरीदी जाती है। यह परंपरा बन गई है। बिक्री बढ़ने के कारण शाम होते-होते इसके भाव तेजी से चढ़ गए। फूल झाड़ू 60 रुपए तो प्लास्टिक फूल झाड़ू 110 रुपए तक में बेची गई।
गिफ्ट पैकेट व पैक मिठाई की डिमांड

धनतेरस पर गिफ्ट देने का चलन भी बढ़ा है। ड्राई फ्रूट्स एवं पैक रसगुल्ले व सोनपापड़ी की जबर्दस्त डिमांड रही। काजू, किशमिश, खुबानी, पिस्ता, बादाम और सूखे सेब वाले हर साइज के पैकेट्स भी खूब बिके।

3 बार कैश लोड और एटीएम खाली

बाजार में धनवर्षा हुई तो एटीएम से भी धड़ाधड़ कैश निकलता रहा। हर एटीएम में रुपए निकालने के लिए लोगों की भीड़ रही। प्रमुख जगहों पर एटीएम में तीन-तीन बार कैश लोड हुआ, फिर भी रात में कई एटीएम खाली हाे गईं।

जेवरात की जमकर खरीदारी, झुमका व चांदी की चरणपादुका की भी डिमांड

कोरोना की मंदी के बाद पहली बार बाजार में काफी उत्साह दिखा। सर्राफा संघ के प्रवक्ता विश्वजीत ने कहा कि उम्मीद के अनुरुप ताे नहीं, लेकिन ठीक-ठाक कारोबार हुआ। 10 हजार से अधिक सिक्के बिके। गाेवर्धन राम रामअशीष प्रसाद ज्वेलरी हाउस के अनुपम गुप्ता, अप्सरा ज्वेलर्स के राजीव एवं राहुल कुमार, गाेवर्धन राम राजीव लाेचन गुप्ता ज्वेलर्स के श्रीधर गुप्ता, गाेवर्धन राम रामअशीष प्रसाद एंड कंपनी ज्वेलर्स के राहुल गुप्ता, हीरा पन्ना ज्वेलर्स के सुमित गुप्ता, रघुनाथ प्रसाद रंधीर कुमार ज्वेलर्स के अमित कुमार की मानें ताे दिन में ग्राहकाें का रुख देख सर्राफा व्यवसायी सकते में आ गए थे।

लेकिन, शाम ढलते भीड़ उमड़ पड़ी। दिसंबर में लगन अच्छा है। लाेगाें ने इसे ध्यान में रखकर झुमका से लेकर चांदी की चरणपादुका, इयर रिंग, हार, 70 हजार तक के डायमंड सेट खरीदे। चांदी-साेने के सिक्के,10 हजार तक के चांदी के लक्ष्मी-गणेश, हीरे से बने गहनाें की ठीक डिमांड रही।

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