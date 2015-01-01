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तेजी से बढ़ रही ठंड:नीचे लुढ़का पारा, ठंड से बच्चे व खुद के बचाव के लिए अलाव का जुगाड़

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी का असर पूरे उत्तर बिहार में दिखाई देने लगा है। गुरुवार को 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुरुवार को दिन का तापमान जहां 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, रात का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अगले दो दिनों में रात का तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है। उधर, लोग ठंड से बचाव की जुगत में जुट गए हैं। यह तस्वीर एक महिला की है जो बढ़ती ठंड से खुद व बच्चाें के बचाव के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर घर ले जा रही हैं।

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