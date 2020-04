दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 03:18 PM IST

पटना/मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल(एसकेएमसीएच) में सोमवार से कोरोनावायरस की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। आईसीएमआर और एनआईवी ने जांच के लिए एसकेएमसीएच अनुमति दे दी है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार का ट्वीट-

#BiharFightsCorona icmr and niv,pune has permitted sk medical college hospital,muzafarpur as a rt-pcr testing centre in bihar.this is the 5th testing centre.testing to begin today.