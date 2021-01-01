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मौसम:मुजफ्फरपुर में दिन के साथ रात का भी पारा बढ़ा, 5 और 6 फरवरी काे हाेगी हल्की बारिश

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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  • तापमान में वृद्धि अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी

मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 16 जिलों में बुधवार को मध्यम कोहरा छाया। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया। करीब पांच घंटे धूप निकली। इससे दिन के साथ ही रात के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। यह स्थिति 24 घंटे रहने की उम्मीद है।

उसके बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 5-6 फरवरी को बादल छाने और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का मौसम शुष्क है। 4 से 7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। साथ ही बिहार में तीन सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं।

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