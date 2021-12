Hindi News

Muzaffarpur Noodles Factory Blast, If It Would Be A Working Day More People Would Have Died

नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड: वर्किंग डे होता तो ज्यादा जानें जातीं, हर शिफ्ट में 300 वर्कर करते हैं काम; रविवार के कारण 25 ही थे

मुजफ्फरपुर एक घंटा पहले



धमाके के बाद फैक्ट्री कबाड़ के ढेर की तरह नजर आने लगी। धमाके वाली जगह पर बड़ी-बड़ी मशीनें लोहे के ढेर में तब्दील हो गईं।

बिहार में रविवार सुबह हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बेला फेज-2 की नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका हो गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। मृतकों में दो लोगों की शिनाख्त हो गई है। इनमें एक संदीप कुमार, बाॅयलर ऑपरेटर, मुसहरी बहादुरपुर छपरा और दूसर विनोद राय, मुसहरी का रहने वाला है। बाकी 5 बॉडी की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। किसी का सिर्फ हाथ मिला है, तो किसी का सिर्फ पैर। धमाके से बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे 2 लोग भी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच का आदेश दिया है। CM ने कहा, 'जांच के लिए पटना से अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।' मौके पर IG सहित DM-SSP पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नूडल्स फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची हैं। बेला थाना और मिठनपुरा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। धमाके के बाद फैक्ट्री कबाड़ के ढेर की तरह नजर आने लगी। धमाके वाली जगह पर बड़ी-बड़ी मशीनें लोहे के ढेर में तब्दील हो गईं।

फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोगों ने बताया कि ब्लास्ट की वजह से आसपास की जमीन तक हिल गई। पहले सभी ने सोचा की भूकंप आया है। लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। बाद में हादसे की जानकारी मिली।

बेला फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में अगर वर्किंग डे होता तो लाश चुनते-चुनते लोग थक जाते। संयोग था कि रविवार का दिन था। सिर्फ 25 वर्कर ही काम पर आए थे। आम दिनों में एक शिफ्ट में 300 वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं। दो शिफ्टों में 300-300 मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक शिफ्ट होता है। इसके बाद दूसरा शिफ्ट रात भर चलता है। आसपास के लोग यही कह रहे थे कि गनीमत था कि रविवार छुट्टी का दिन था।

फैक्ट्री मालिक समेत 6 पर FIR

बियाडा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी प्रशांत कुमार के बयान पर फैक्ट्री मालिक विकास मोदी, सुपरवाइजर दिग्विजय समेत छह पर गैर इरादतन हत्या की FIR देर रात दर्ज की गई। हालांकि, घटना के बाद से सभी आरोपी शहर छोड़कर फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देर रात तक किसी का सुराग नहीं मिल सका है।

कुरकुरे फैक्ट्री में मरे थे 7 लोग

दो साल पूर्व बोचहां में स्थित कुरकुरे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। इसमें भी 7 मजदूर जिंदा जल गए थे। इसके बाद से इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट से बोचहां वाली घटना भी एक बार फिर से ताजा हो गई।