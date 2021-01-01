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गड़बड़ी पर अंकुश:अब शहर में निजी एजेंसी वसूलेगी होल्डिंग टैक्स, जल्द निकलेगा टेंडर

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • निगम की आय बढ़ाने के लिए नई पहल

पटना और गया की तरह मुजफ्फरपुर में जल्द ही होल्डिंग टैक्स वसूली की जवाबदेही निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी। निगम प्रशासन ने आउटसोर्सिंग से मुजफ्फरपुर में होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। जल्द ही नगर निगम इसके लिए टेंडर निकालने जा रहा है। हालांकि, कुछ कर्मचारी होल्डिंग टैक्स वसूली का काम निजी एजेंसी को देने का विरोध भी कर रहे हैं। निगम प्रशासन का कहना है कि महज 14 तहसीलदार उसके पास हैं। इसलिए ईमानदारी से पूरे होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है।

कई प्रकार से गबन किया जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार तीन मंजिला मकान से एक मंजिल मकान का ही टैक्स लिया जा रहा है। कई रिकॉर्ड गायब बता दिए जा रहे हैं। निगम के एक अधिकारी का तो यहां तक दावा है कि पूरे मामले की जांच हाे जाए, तो कई चेहरे बेनकाब हाे जाएंगे। अब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निगम के पास कोई रास्ता नहीं बच गया है।

ऐसे में आउटसोर्सिंग के जरिए निगम आय बढ़ाएगा, ताकि खर्चों की भरपाई हाे और लाेगाें काे नगरीय सुविधाएं बढ़ाई जा सके। पटना और गया नगर निगम होल्डिंग टैक्स आउटसोर्सिंग कर अपनी आमदनी बढ़ा चुका है। मुजफ्फरपुर में आउटसोर्सिंग को लेकर निगम प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है। लेकिन, महापौर भी आउटसोर्सिंग के पक्ष में हैं। ऐसे में नगर आयुक्त ने टेंडर निकालने का निर्णय लिया है। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में ही होल्डिंग टैक्स वसूली का टेंडर फाइनल कर दिया जाए। टेंडर में सफल होने वाली एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी।

25 हजार से ज्यादा मकान से नहीं वसूला जा रहा टैक्स
शहर में तकरीबन 48 हजार मकान का ही होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है। निगम प्रशासन का मानना है कि तकरीबन 30 हजार शहर में नया मकान होगा जिसका अब तक होल्डिंग आवंटित नहीं होगा। जनवरी माह में कैंप लगाकर स्व कर के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तकरीबन 5 हजार लोगों ने स्व कर का फॉर्म भरा है।

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