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विधानसभा चुनाव:हथौड़ी में पार्टियाें के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, चाकू के हमले से एक घायल

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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  • दाेनाें अस्पताल में भर्ती, पुत्र काे पुलिस ने हिरासत में ले लिया

बोचहां विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मधेपुरा गांव में दो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने-अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे करते हुए आपस में भिड़ गए। बहस देखते ही देखते इतना आगे बढ़ गया कि मधेपुरा निवासी हरि तिवारी ने हनुमाननगर निवासी विकाऊ तिवारी पर चाकू से वार कर दिया, जिससे विकाऊ तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हाे गए।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विकाऊ तिवारी को बोचहां अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इधर, पिता को चाकू लगने की सूचना मिलने पर विकाऊ तिवारी का पुत्र परमानंद तिवारी आगबबूला हाे गया। बरहद गांव पहुंच कर साइकिल से जा रहे हरि तिवारी को घेर कर लाठी एवं चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बरहद गांव के लोगों ने परमानंद तिवारी काे घेर लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी।

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