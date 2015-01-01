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उदासीनता:कांटी में 73 वर्षों से पक्की सड़क की आस में लोग, अब पनप रहा है आक्राेश

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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सड़क के सामने खड़े होकर पक्की सड़क बनाने की मांग करते ग्रामीण।
  • गाेछी छपरा सहित 5 गांव होते हुए मुख्य सड़क को जोड़ती है

कांटी क्षेत्र की साईन पंचायत के गोछी छपरा गांव की जनता 73 वर्ष से पक्की सड़क की बांट जाेह रही है। वर्तमान समय में लगभग सभी गांवाें की मुख्य सड़क पक्की हाे चुकी है, लेकिन गोछी छपरा गांव की सड़क नहीं पाई। यहां के ग्रामीण अपने आप को मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करते हैं। यह सड़क गाेछी छपरा, साइन , मधुकर छपरा सहित 5 गांव होते हुए मुख्य सड़क को जोड़ती है।

ग्रामीण राजू चौधरी, गुलाब सिंह, महेश सिंह ने बताया कि इस सड़क का निर्माण नहीं होने के पीछे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता है। इन सभी के बावजूद सभी ग्रामीणों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद इस सड़क का कल्याण हो सके। खराब सड़क के कारण किसी तरह के कार्यक्रम में भी काफी परेशानी होती है, फिर चाहे वह शादी-विवाह हो या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान।

बरसात में तो हालत बद से बदतर हो जाती, फंस कर हो जाते जख्मी

बरसात में तो हालत बद से बदतर हो जाती है। पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। कई यात्री और वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं, ताे प्रतिदिन काेई न काेई गिर कर जख्मी हाे जाता है। सड़क पर आकर ग्रामीणाें ने कहा कि अब आक्राेश पनप रहा है। अगर सड़क नहीं पक्की हाेती है ताे उग्र आंदाेलन करेंगे।

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