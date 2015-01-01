पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विधानसभा चुनाव:ई लिख कर दे दें, सरकार एनडीए की ही बनेगी... पिछड़े ताे भगवान की शरण में गए सुरेश शर्मा

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

रुझान में जैसे ही एनडीए थोड़ा आगे दिखने लगा कि भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान आई। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को बताया तो वे कहने लगे। सुनिए..., ई लिख कर दे दें सरकार एनडीए की ही बनेगी। अब कैसे बनेगी हम नहीं बताएंगे? नगर विकास मंत्री सुबह से ही चक्कर मैदान स्थित आवास पर लोगों से मिलते हुए रुझान की जानकारी ले रहे थे।

उन्होंने खुद टीवी एक बार भी नहीं देखा। सुरक्षा गार्ड ही पल-पल की जानकारी दे रहे थे। बैलट पेपर के बाद जब ईवीएम का रुझान आने लगा, तो मंदिर की ओर रुख किया। पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर, फिर बंगलामुखी और देवी मंदिर में मां का आशीर्वाद लिया। बाद में वह काउंटिंग स्थल पर भी गए। लेकिन, लगातार पिछड़ते-पिछड़ते दिन ढलने के साथ जीत की उम्मीद भी खत्म हाेती चली गई। उनके समर्थक भी जब निराश हाे गए, ताे वे काउंटिंग स्थल से खिसक लिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें