पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपराध:पुलिस ढीली पड़ी, बाइकर्स गैंग हुआ सक्रिय; शहर में फिर उत्पात

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस शिथिल पड़ी ताे फिर से शहर में झपट्टा मारकर चेन, पर्स, माेबाइल आदि सामान छीनने वाला बाइकर्स गैंग सक्रिय हाे गया है। बाइक सवार लुटेराें का अब तक पुलिस सुराग नहीं ढूंढ़ पाई है। वारदात के शिकार लाेगाें काे पुलिस से उम्मीद भी नहीं है कि उनके सामान या रुपए वापस हाे पाएंगे। अहियापुर, सदर, काजी माेहम्मदपुर इलाके में बाइकर्स गैंग का उत्पात अधिक है। पुलिस अधिकारियाें का मानना है कि हाल में जेल से कई शातिर बाहर आने के बाद लूट व छिनतई काे अंजाम देने लगे हैं। इसके लिए प्लान बनाकर कार्रवाई करनी हाेगी।
एसकेएमसीएच ओवरब्रिज और झपहां इलाके में हुई अधिक वारदात, सिकंदरपुर मन राेड में सक्रियता बढ़ी
अहियापुर थाना के मेडिकल ओवरब्रिज से लेकर झपहां और बखरी राेड में अधिक लूट की वारदात हाे रही है। नगर थाने के सिकंदरपुर मन राेड, बनारस बैंक चाैक इलाका, काजी माेहम्मदपुर के रामदयालू नगर और माड़ीपुर बटलर राेड और सदर थाने के दिघरा से कच्ची-पक्की और गाेबरसही से भगवानपुर और पताहीं राेड में बाइकर्स गैंग लूट के अधिक वारदात काे अंजाम दे रहे हैं।

एक माह गुजर गया, लेकिन निजी अस्पताल कर्मी से लूट में पुलिस खाली हाथ

बाइकर्स गैंग के अपराधियाें ने 30 सितंबर काे सिकंदरपुर मन राेड में बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल कर्मी से 4.5 लाख रुपए लूट लिया था। इसी दिन बनारसबैंक चाैक पर किराना काराेबारी अरुण कुमार से 2.29 लाख रुपए की लूट हुई थी। अब तक दाेनाें वारदात में पुलिस खाली हाथ

सेना व पुलिस के जवान काे भी लूट ले रहे अपराधी
बाइकर्स गैंग रिटायर्ड सैनिक और पुलिस के जवान काे भी नहीं बख्श रहे हैं। 10 नवंबर काे भिखनपुर में रिटायर सैनिक सह एसकेएमसीएच के गार्ड को जेनिस राय को लूट के दौरान चाकू गोद दिया था। पीठ में चाकू लगने से जख्मी गार्ड एसकेएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत हैं। इसी दिन बरियारपुर ओपी में तैनात महिला पुलिस स्वीटी कुमारी का बदमाशाें ने पर्स व मोबाइल झपट्टा मारकर छीन लिया था।

झपहां के पास हथाैड़ी के नरमा निवासी अजय साह पत्नी प्रियंका कुमारी व सात साल के पुत्र के साथ बाइक से घर लाैट रहे थे। 8 नवंबर काे बदमाशाें ने पर्स झपटा ताे संतुलन बिगड़ गया। बाइक से गिरे अजय, उनकी पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हाे गए। अब तक पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें