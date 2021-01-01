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टीकाकरण:पहले दिन 1.61 लाख बच्चों को दी गई पोलियो खुराक

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • चार फरवरी तक घर-घर चलेगा यह अभियान

जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन एक लाख 61 हजार 80 बच्चों काे खुराक दी गई। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ. शैलेश प्रसाद सिंह ने एक नवजात को ड्रॉप पिला कर इस अभियान की शुरुआत कराई।    बताया गया कि यह अभियान आगामी 4 फरवरी तक चलेगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ एके पांडेय ने बताया कि स्टेशन और बस स्टैंड परिसरों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें बच्चों को दवा पिलाने के लिए तैनात की गई हैं। इस पांच दिवसीय अभियान में जिले के 7.91 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की 2149 टीमों में से 1787 घर-घर पहुंच कर बच्चों काे पोलियो ड्रॉप पिलाएंगी। 274 ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं। शेष टीमें मोबाइल रूप में काम करेंगी।  रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत के माैके पर डब्लूएचओ के आनंद गाैतम, यूनिसेफ के चंद्रभूषण प्रसाद, अजय कुमार, मनीष कुमार और अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार समेत कई लाेग उपस्थित थे।

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