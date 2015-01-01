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मुजफ्फरपुर:जिले के छह विस क्षेत्रों में मतदान कल प्रखंड मुख्यालयों में पहुंचे मतदानकर्मी

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी देते डीएम व एसएसपी, साथ में अन्य अधिकारी।
  • 2564 हैं कुल मतदान केंद्र, 12 सिर्फ महिलाओं के लिए व 11 आदर्श

तीसरे चरण में जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए गुरुवार को मतदान कर्मी प्रखंड मुख्यालयाें के लिए रवाना हो गए। तीसरे चरण के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 118 प्रत्याशी मैदान में हैं। गुरुवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी। उधर, मतदाताओं को मतदान के प्रति आकर्षण के लिए सभी विस क्षेत्र में 11 आदर्श और 12 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

छह विधानसभा क्षेत्रों के 2564 मतदान केंद्र पर 17.95 लाख मतदाता वोट डालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. चंदशेखर सिंह ने बताया, तीसरे चरण में गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक मतदान हाेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों के 2564 मतदान केंद्रों पर 850637 महिला एवं 945072 पुरुष मतदाता मतदान करेंगे।

उन्होंने बताया, 80 वर्ष से अधिक 4278 एवं सेवा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण के लिए 1099 स्थानों पर कुल 2564 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1848 क्रिटिकल मतदान केंद्र एवं 360 संवेदनशील हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुल 213 सेक्टर दंडाधिकारी के साथ कुल 13061 कर्मचारियों को लगाया गया है। छह केंद्रों से सभी कर्मचारियों को रवाना किया गया।

17.95 लाख वोटर, सभी बूथों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट

पिछले चरण में 3 को मतदान के बाद ईवीएम-वीवीपैट जमा कराने में परेशानी हुई। इसे देखते हुए डीएम ने काउंटरों की संख्या 8 से बढ़ाकर अब हर विधानसभा क्षेत्र में 15 करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सीएस को स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र पर दो बेड का मेडिकल कैंप अस्पताल खोलने का आदेश दिया है। इसमें दवा, डाॅक्टर व स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेंगे।

जिले के सभी मतदान केंद्रों पर रहेगी पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती
पुलिस-प्रशासन की टीमों ने अब तक 55.30 लाख रुपए व 10000 नेपाली करेंसी बरामद की है। आचार संहिता उल्लंघन के तीसरे चरण में कुल 15 मामलाें में प्राथमिकी हुई है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया, सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 157 नक्सल बूथ चिह्नित किए गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी।

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