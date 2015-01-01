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निर्देश:निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने होंगे प्रसव व मातृ स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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  • राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सभी सिविल सर्जन को भेजा पत्र
  • मातृ मृत्यु दर को कम करने को उठाया कदम

अब निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम को भी प्रसव व मातृ स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षित प्रसव के साथ मातृ मृत्यु दर को कम करने को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह निर्देश जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से सिविल सर्जन को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि क्लिनिकल एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट के तहत प्रत्येक निजी अस्पताल को इन आंकड़ों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

संस्थागत प्रसव को बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की यह उल्लेखीय पहल होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को भेजे पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अगस्त माह तक संस्थागत प्रसव की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक में हो रहे संस्थागत प्रसव के आंकड़ों को प्रत्येक माह हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉरमेंशन सिस्टम(एचएमआईएस) पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया है।
इन मानकों के आधार पर देनी है जरूरी जानकारी: एचएमआईएस पोर्टल पर आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक तय किया है। इसमें कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या, सिजेरियन सेक्शन की संख्या, लड़की व लड़का शिशु का जन्म, गर्भावस्था में शिशु की मौत, 15 से 49 वर्ष आयु समूह की गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान हुई मौत, जन्म के 24 घंटे के भीतर शिशु की मृत्यु, एक माह के भीतर हुई शिशु की मृत्यु की संख्या, एक माह से 12 माह के शिशु की हुई मृत्यु के आंकड़े एवं पांच साल तक के आयु समूह में बच्चों की मृत्यु की संख्या आदि की जानकारी देनी होगी।

उपलब्ध कराया जा रहा है लॉगिन आईडी व पासवर्ड
जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई निजी संस्थानों की सूची के अनुसार राज्य द्वारा नए एचएमआईएस पोर्टल पर लॉगिन आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी मदद से निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से संबंधित आंकड़ों को जमा कर संस्थान स्तर से डाटा एंट्री की जानी है।

जिला मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण किया जाना है। सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों से प्रसव व मातृ स्वास्थ्य संबंधित प्रतिवेदन को नए एचएमआईएस पर ससमय सुनिश्चित कराने और सुगम क्रियान्वयन के लिए सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सिविल सर्जन के स्तर से निर्देश भी दिया जाना है।

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