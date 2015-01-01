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जीत का जश्न:शाम हाेते ही केंद्र के बाहर सज गईं फूल-मालाओं की दुकानें

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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शाम हाजते ही बेला स्थित महिला पालीटेक्निक कॅालेज के सामने के मुख्य सड़क पर जगह-जगह पर फूल मालाओं की दुकानें सज गईं। अपने प्रत्याशियों के जीतने की उम्मीद पाले समर्थक दुकानों से फूल मालाओं की खरीदने लगे।

कांटी विधानसभा क्षेत्र के राजद तथा निर्दलीय समर्थक, कुढ़नी से राजद व भाजपा समर्थक तथा गायघाट से जद-यू व राजद समर्थक अपने प्रत्याशी के विजयी हाटेकर निकलने के इंतजार में फूल माला खरीदते रहे। लेकिन, अंत में विरोधी प्रत्याशी के जीतने पर भी उसी का समर्थक बताते हुए जयकारा लगाते हुए विजयी प्रत्याशी काने माला पहनाकर उसी के विजय जुलूस में शामिल हा़े गए।

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