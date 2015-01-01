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जज्बा:कुढनी व सकरा में महिलाओं के साइलेंट वाेट ही निर्णायक, पुरुषाें से अधिक महिलाओं ने डाले वाेट

मुजफ्फरपुर22 मिनट पहले
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रामबाग ट्रेनिंग काॅलेज के बूथ-198 पर मतदान के लिए लगी मतदाताओं की कतार।
  • सुबह 11 के बाद से शाम 4 बजे तक महिला मतदाताओं की कतार पुरुषाें से ज्यादा लंबी रही

तीसरे व अंतिम चरण के मतदान में कुढ़नी में भाजपा-राजद और सकरा में जदयू-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही। दाेनाें विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं का वोट ही निर्णायक होगा। सुबह 11 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक महिला मतदाताओं की कतार बूथाें पर पुरुषाें से अधिक लंबी रही। दाेनाें विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर बूथाें पर महिलाओं ने 65 प्रतिशत तक मतदान किया। जबकि पुरुष मतदाता 50-55 प्रतिशत तक रहे।

महिलाओं का साइलेंट मत प्रत्याशियाें के भाग्य का फैसला करेगा। वाेट डालकर बूथ से लाैट रहे पुरुष मतदातओं ने किसे वाेट दिया यह खुलकर बताया लेकिन महिलाओं ने पूछने पर भी अपनी चुप्पी नहीं ताेड़ी। सकरा के मतदाताओं के मिजाज पर डेढ़ माह पहले बाढ़ की परेशानी का असर दिखा। प्रशासन की पहल पर बांध काटे जाने के बाद नदी का पानी घुसने के कारण महीनाें घर छाेड़ कर ऊंचे स्थानाें पर शरण लेने के दर्द काे सकरा के मतदाता नहीं भूल पाए। हालांकि, बाहरी उम्मीदवार के नारे का असर सकरा में मतदाताओं के जातीय गाेलबंदी पर नहीं पड़ा।

आयुक्त और आईजी ने बूथों का लिया जायजा
प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी ने दोपहर में कुढ़नी व सकरा में बूथों का जायजा लिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने दाेपहर 12 बजे से कुढ़नी व सकरा इलाके में बूथाें पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई बूथाें पर बाॅडी टैम्परेचर मापने वाले यंत्र काम कर रहे हैं या नहीं, इसका भी प्रमंडलीय आयुक्त ने जायजा लिया। कुछ जगहों पर मतदाताओं से पूछताछ भी की और मतदान कर्मियाें काे जरूरी हिदायत दी।

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