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बुआ-भतीजी हत्याकांड:एसकेएमसीएच में 75 दिनों से पड़ा है बिसरा, सैंपल के नष्ट हाेने का खतरा

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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  • अबतक हत्या के कारणों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस

अहियापुर की बुआ-भतीजी के दाेहरे हत्याकांड में माैत की वजह जानने के लिए पिजर्व किया गया बिसरा 75 दिनाें से एसकेएमसीएच में ही पड़ा है। इस गंभीर हत्याकांड में पुलिस की शिथिलता से अब बिसरा जांच में भी स्पष्ट कारण सामने आने पर संशय उत्पन्न हाे गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि 60 दिनाें के अंदर बिसरा की जांच हाे जानी चाहिए। इसके बाद सैंपल के नष्ट हाेने का खतरा बना रहता है। बिसरा खराब हाेने की आशंका पर गुरुवार काे नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने अहियापुर थाने की पुलिस की जमकर क्लास लगाई। वर्तमान प्रभारी थानेदार सुनील रजक काे नगर डीएसपी ने निर्देश दिया है कि दाे दिनाें के अंदर एफएसएल यूनिट में बिसरा भेज दिया जाए अन्यथा मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। सस्पेंड हाेने के बाद केस फाइल का नहीं साैंपा चार्ज, अब नहीं है काेई आईओ। अहियापुर के तत्कालीन थानेदार गणेश कुमार बुआ-भतीजी हत्याकांड के आईओ थे।

शराब बिक्री पर राेक लगाने में विफल हाेने पर डीजीपी के आदेश पर इनकाे निलंबित कर दिया गया है। बुआ-भतीजी कांड की केस फाइल का चार्ज नए थानेदार सुनील रजक काे दे देना था लेकिन निलंबित थानेदार केस का चार्ज साथ ही लेते चले गए। इस वजह से बीते 20 दिन से कांड में काेई आईओ भी नहीं है।
ये है मामला
27 सितंबर काे अहियापुर के एक गांव की दाे किशाेरी गायब हाे गई थी। जाे रिश्ते में बुआ-भतीजी थी चार दिनाें बाद उसका शव घर के पीछे पानी भरे गड्ढे से मिला था। आशंका जताई गई थी कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई हाेगी लेकिन पाेस्टमार्टम से कुछ भी पता नहीं चला।

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