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मतदान:गोद में दुधमुंहे बच्चे को लेकर तो कोई नाव के सहारे पहुंचा वोट देने

मुजफ्फरपुर22 मिनट पहले
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बोचहां में नवजात को गोद में लेकर मतदान करने जातीं महिलाएं।
  • लोकतंत्र के महापर्व में आधी आबादी ने निभाई जिम्मेदारी

बोचहां में मतदान केंद्रों पर ना केवल युवा बल्कि बुजुर्ग एवं महिलाएं भी अपने मताधिकार का पूरे जज्बे के साथ इस्तेमाल की। कोई गोद में अपने दूधमुंहे बच्चों को लेकर तो कोई नाव के सहारे लोकतंत्र की सीढ़ी चढ़ी। बिशनपुर जगदीश पंचायत के सिर आथर वंश मन गांव के अंजली देवी, नीतू देवी एवं ममता देवी मतदान करने के लिए महिलाएं नवजात बच्चों को साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंची।

महिलाओं ने बताया कि हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं रहने के कारण 3 किलोमीटर पैदल चल कर मिथिलेश अवधेश प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। बताते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से हम सभी ग्राम वासियों का घर कट गया किसी तरह सिर आथर वंश मन गांव झुग्गी झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहे गांव में मतदान केंद्र नहीं रहने के कारण हम लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इधर, मैदापुर पंचायत के प्राणनाथपुर डुमरी गांव के मतदाता नाव के सहारे बूढ़ी गंडक नदी पार कर हुसैनपुर प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर पहुंचे।

ऑपरेशन से हुए एक माह के बच्चे को लेकर मतदान करने पहुंची महिला

बंदरा में 128 मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया। मतदाताओं में महिलाओं में जागरूकता देखी गई। मदीना खातून जो छपरा बूथ पर ऑपरेशन से हुए एक माह के बच्चे को लेकर मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंची।

वहीं बंदरा प्रमुख प्रमुख रिंकी देवी अपनी पुत्री अंजली कुमारी के साथ मतदान किया। अंजली कुमारी ने पहली बार अपना मत दिया। कुछ स्थानों पर ईवीएम में आई खराबी के बाद 20 मिनट में ठीक कर मतदान कराया गया।

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