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जीने की जद्दोजहद:कहीं चचरी तो कहीं नाव पर सरकती जिंदगी; फिर भी हाथों में लोकतंत्र का टीका

मुजफ्फरपुर4 मिनट पहले
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मुशहरी प्रखंड के बुधनगरा राधा गांव के मतदाताओं को आज भी नाव से बूढ़ी गंडक नदी पार कर मतदान केंद्र तक जाना होता है।

(प्रशांत कुमार) यहां जीने की जद्दोजहद है। जिंदगी बेबस और लाचार दिखती है। कहीं चचरी पर सरकती है तो कहीं नावों पर चढ़ती है। फिर भी वोटर लोकतंत्र की सलामती के लिए हाथ में टीका लगवाते हैं। यानी मतदान करते हैं। औराई विधानसभा में बागमती की उपधारा से विस्थापित वोटर मिसाल पेश करते हैं कि मुस्कुराना कैसे है।

बेनीपुर, मधुवन प्रताप, पटोरी, बहुआरा, बारा, अतरार, चैनपुर के लाेगाें ने तीसरे चरण के चुनाव में मतदान के लिए गजब का उत्साह दिखाया। चचरी पर चढ़कर तो कहीं नाव में सवार होकर बूथ तक पहुंचे। इनमें बूढ़े, जवान और महिलाएं सब शामिल थे। हाथ में परिचय पत्र लेकर वोटिंग के लिए उत्साहित थे।

परेशानियाें से घिरी जिंदगी, पर उत्साह कम नहीं

बेनीपुर गांव के निवासी राजेंद्र सिंह ने कहा, तटबंध बनने से पूर्व यहां के लोग संपन्न थे। अब जल, जंगल और जानवर के कारण यहां के वोटर दाने-दाने को मोहताज हैं। प्रकृति के क्रूर मजाक के बीच भी उनमें उत्साह की कमी नहीं है। उन्हाेंने कहा, हम शुरू से वोट डालते आए हैं और आगे भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

नदी पार लगाने के लिए नाविक लेता है 5-5 रुपए

नदी की उपधारा को पार कराने के लिए नाविक प्रत्येक व्यक्ति से 5-5 रुपए लेता है। बावजूद इसके सब राजी-खुशी से रुपए देकर उत्साह के साथ वोटिंग करने के लिए बूथ पर पहुंचते हैं। मधुवन प्रताप बूथ-111 पर वोट देने पहुंचे तेजन सहनी ने बताया कि उन्होंने दूसरों को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित किया है।

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