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चुनाव:सुबोधकांत सहाय बोले- तेजस्वी का सीएम बनना तय, बहुमत की सरकार बनाएंगे

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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विजेन्द्र चाैधरी रोड शो में शामिल सुबाेधकांत सहाय और नेतागण।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि दो चरणों के चुनाव के बाद जो रुझान मिल रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव अगला सीएम होंगे। तीसरे चरण में भी महागठबंधन की स्थिति काफी अच्छी है। कांग्रेस राजद के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।

माड़ीपुर स्थित एक होटल में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 2014 के बाद बिहार ने ही 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका था। अब 2020 में बिहार ही परिवर्तन भी करेगा। यह चुनाव देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। भाजपा के थिंक टैंक भी अब मान चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं।

सहाय ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस 21, दूसरे में 25 एवं तीसरे में 24 सीटों पर लड़ रही है। पहले चरण की सीटों पर तो कांग्रेस विपरीत परिस्थिति में भी अच्छी रही है। लेकिन, दूसरे चरण से ऐसा लग रहा है कि अगली सरकार में कांग्रेस बड़े दल के रूप में गठबंधन में रहेगी। तेजस्वी को जंगलराज का युवराज बताए जाने के सवाल पर श्री सहाय ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।

कहा- पीएम को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। तेजस्वी स्ट्रीट फाइटर हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए में गठबंधन में भी गठबंधन है। एनडीए के पार्टनर लोजपा ही नीतीश को सबसे भ्रष्ट सीएम बता रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरविन्द मुकुल, वेदप्रकाश, केदारनाथ प्रसाद आदि मौजूद थे।

कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ने रोड शो में कहा- स्मार्ट सिटी सपना बना

कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को शहर में रोड शो किया। इसमें कुछ समय के लिए पार्टी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी शामिल हुए। विजेंद्र ने रोड शो के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शहर के लोगों को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया। लेकिन जवाहरलाल रोड, मिठनपुरा क्लब रोड भी नहीं बना। जनता विकास के नाम पर वोट करेगी।

बिहार की जदयू-भाजपा सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। कहा- एक दिन पहले हॉस्पिटल से लौटा हूं। बोलने की मनाही है। फिर भी रोड शो किया। रोड शो तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकलकर शहर के सरैयागंज, जूरन छपरा, धर्मशाला, माड़ीपुर, कलमबाग, स्पीकर चौक समेत विभिन्न मार्गों में घूमा।

पूर्व विधायक की बेटी अंकिता भी उनके साथ थी। विजेंद्र कार में ही बैठे रहे। इस दौरान पीछे-पीछे बाइक पर सवार समर्थक चल रहे थे। इससे जगह -जगह जाम लग गया। दोपहर से शाम तक चले रोड शो के बाद पूर्व विधायक समर्थकों के साथ अपने आवास लौट गए।

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