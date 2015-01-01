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पीड़ा:सर्फुद्दीनपुर हाईस्कूल बनता है अखाड़ा, पर गिरती दीवारें-टूटी फर्श ही पहचान

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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जर्जर स्थिति में बोचहां का सर्फुद्दीनपुर हाई स्कूल।
  • चुनाव प्रचार को लगता है यहां दिग्गजों का मेला, इंटर तक की है पढ़ाई, छात्र टूटे-फूटे बेंच, टेबल पर बैठ कर टटोलते हैं भविष्य

सर्फुद्दीनपुर हाईस्कूल का मैदान चुनाव के समय अखाड़ा बना रहता है। यहां पर केंद्रीय व राज्य स्तर के एक से एक दिग्गज नेता वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तरह-तरह के वादे करते हैं, लेकिन अव्वल बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद काेई सांसद या विधायक ने आज तक सर्फुद्दीनपुर हाईस्कूल का कायाकल्प नहीं किया।

गिरती दीवार व टूटी-फूटी फर्श इसकी पहचान बनी हुई है। चुनावी शोर गुल तक ही विकास के मुद्दे बने रहे और इसके बाद गौन हो गए। हालात यह है कि इस विद्यालय की चहारदीवारी तक नहीं हो सकी है, जो बच्चों के लिए खतरे का प्रतीक है। इधर, जिम्मेदार अधिकारी भी बजट मिलने पर विद्यालयों की व्यवस्थाओं काे दुरुस्त करने की बात ही कह रहे हैं।
इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां पर चुनावी सभा को राजद नेता तेजस्वी यादव व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी संबोधित कर चुके हैं। इससे पहले हुए लाेक सभा व विधान सभा चुनावाें में जॉर्ज फर्नांडिस, अजय निषाद, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेताओं का संबाेधन इस परिसर से हुआ है।
1700 छात्र छात्राओं के लिए मात्र 5 जर्जर क्लास रूम
इस विद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। अब इस हाईस्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या 1700 हैं। इसमें नवमी एवं दसवीं वर्ग मिलाकर कुल 1400 एवं इंटर में करीब 300 छात्र-छात्राएं हैं। क्लास रूम की जर्जर स्थिति होने के कारण शिक्षक भी विवश हैं।

बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यालय प्रशासन सप्ताह में 3 दिन लड़का तो 3 दिन लड़की के लिए क्लास रूम चलाकर पठन-पाठन करने को मजबूर है। विद्यालय प्रशासन की ओर से भवन निर्माण के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन परिणाम शून्य रहा।

इंटर तक पढ़ाई शुरू होने के बाद यहां के लोगों को उम्मीद जगी कि अब उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। बच्चे ट्यूशन या टूटे-फूटे बेंच डेस्क पर बैठकर अपने भविष्य को टटोल रहे हैं। इसके कारण अभिभावक सरकारी उपेक्षा से आहत हैं। इसके अलावा अब तक इस हाईस्कूल की चहारदीवारी तक नहीं हुई है। जर्जर भवनों में बच्चे अपना भविष्य टटोल रहे हैं।
गांव वाले वोट मांगने वाले से पूछ रहे सवाल
गांव के रंजीत चौधरी, मृत्युंजय ठाकुर, दिलीप चौधरी, मनोज साह, गणेश पंकज, बाबा चौधरी, संताेष चौधरी व अन्य ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बाद सर्फुद्दीनपुर व्यवसाय का दूसरा हब है। यहां पर सभी वर्ग के लोग छोटे-छोटे व्यवसाय कर अपनी जीवन की नइया को खींच रहे हैं, लेकिन शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तरसते रहते हैं। इस बार वोट मांगने आए उम्मीदवारों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही विकास है, जहां बच्चे काे पढ़ने, मरीज काे इलाज के लिए स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है।

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