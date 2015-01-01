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  • The Garbage Is Not Getting Up From The City Even During The Time Of Elections, The Water Tank Of Mithanpura Is All Round Including The Tank, Door To Door Collection Is Also Not Many

परेशानी:चुनाव के समय में भी शहर से नहीं उठ रहा है कचरा, मिठनपुरा के पानी टंकी चौक समेत चौतरफा लगा है ढेर, डोर टू डोर कलेक्शन भी कई-कई दिन नहीं

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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  • दीपावली को लेकर घर की साफ-सफाई से 25 फीसदी ज्यादा निकल रहा कचरा, जिनका ठीक से नहीं हो रहा उठाव

चुनावी माहौल में भी शहर में साफ-सफाई को लेकर नगर निगम गंभीर नहीं है। महज 36 घंटे बाद चुनाव होना है, जबकि पूरा शहर कचरे से पटा पटा है। गुरुवार की शाम तक शहर में कचरा नहीं उठाने की वजह से पानी टंकी चौक समेत शहर के कई स्थानों पर कचरे का ढेर लग गया। पार्षदों का कहना है, सफाई पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है।

दिखावे के लिए केवल मेन रोड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को पानी टंकी चौक, आभूषण मंडी, अमर सिनेमा रोड, ब्रह्मपुरा, दीपक सिनेमा रोड समेत कई स्थानों पर कचरे का ढेर लगा रहा। पानी टंकी चौक पर कचरे के ढेर की वजह से ट्रैफिक की समस्या होने लगी है। इसी तरह की स्थिति इमलीचट्टी सरकारी बस स्टैंड के पास भी बनी हुई है। यहां सरकारी बस स्टैंड के पास बदबू से लोग परेशान हैं।

निगम का दावा- रात में उठाया जा रहा कचरा, दिन में जाम से परेशानी

इमलीचट्टी निवासी मनोज सिंह का कहना है, अवैध ढंग से पूरे शहर का कचरा उठाकर यहां गिराया जा रहा है, जबकि कई जिले के यात्री सरकारी बस स्टैंड में पहुंचते हैं। बगल में आवासीय कॉलोनी है। कई बार निगम से शिकायत करने के बावजूद इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। वहीं, पार्षद संजय केजरीवाल का कहना है कि दीपावली को लेकर कचरा ज्यादा निकल रहा है।

निगम को इसे लेकर गंभीर होना होगा। वार्ड पार्षद केपी पप्पू का कहना है, केवल मेन रोड की सफाई की जाती है। गलियाें से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ, नगर निगम का दावा है कि रात में कचरा उठाया जा रहा है। दिन में ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हो रही है। इसकी वजह से कंपैक्टर नहीं लगाया जा रहा। रात में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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