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सुविधा:एसकेएमसीएच परिसर में नवनिर्मित 50 बेड के कैंसर अस्पताल का विधिवत उद्धाटन फिलहाल टला, पर मरीजों का इलाज शुरू

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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उद्घाटन के लिए तैयार कैंसर अस्पताल। - Dainik Bhaskar
उद्घाटन के लिए तैयार कैंसर अस्पताल।
  • आगे सीएम कर सकते हैं उद्घाटन, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कैंसर मरीजाें का होगा नि:शुल्क इलाज

एसकेएमसीएच परिसर में नवनिर्मित 50 बेड के हाेमी भाभा कैंसर अस्पताल के विधिवत उद्धाटन कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। उद्घाटन गुरुवार काे हाेना था। बताया जा है, सीएम नीतीश कुमार शीघ्र ही इस अस्पताल का उद्धाटन मुजफ्फरपुर आकर करेंगे। कैंसर अस्पताल के प्रभारी डाॅ. रविकांत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, फिलहाल उद्धाटन का कार्यक्रम टल गया है।

हालांकि, मरीजाें काे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। कीमाेथेरेपी से लेकर अन्य सभी सुविधाएं शुरू की गईं हैं। कैंसर अस्पताल में इलाज शुरू हाेने से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कैंसर पीड़ित मरीजाें काे निशुल्क इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हाे जाएगी। इलाज के बाद मरीजाें काे अस्पताल प्रबंधन की ओर से नि:शुल्क दवा दी जाएगी।

बेंगलुरु में बने माॅड्यूलर अस्पताल है सुविधायुक्त

एसकेएमसीएच परिसर में कैंसर अस्पताल मुंबई का माॅड्यूलर बेंगलुरु में बना है। इसमें सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा है। एक साथ 50 मरीजाें काे भर्ती कर इलाज किया जा सकेगा। वहीं, गंभीर मरीजाें के लिए ओटी, आईसीयू की भी व्यवस्था है। कीमाेथेरेपी काे ट्रामा सेंटर से शिफ्ट कर अब इसी अस्पताल में किया जाएगा। अस्पताल के प्रभारी डाॅ. रविकांत ने बताया, इससे उत्तर बिहार के कैंसर मरीजाें काे काफी सुविधा हाेगी।

सदर अस्पताल में आज से चलेगी कैंसर ओपीडी

इधर, सदर अस्पताल में भी कैंसर मरीजाें की पहचान व इससे बचाव के लिए गुरुवार से ओपीडी सेवा शुरू हाेगी। आरबीएसके अस्पताल में ओपीडी शुरू करने के लिए तैयारी पूरी हाे गई है। प्रभारी सीएस डाॅ. विनय शर्मा ने बताया, टाटा मेमाेरियल अस्पताल से ही डाॅक्टराें व पारामेडिकल की टीम ओपीडी में तैनात की जाएगी। गुरुवार से जिले में घर-घर कैंसर खाेजी अभियान चलेगा।

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