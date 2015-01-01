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  • The Ramp Has Been Built Within, But How Will The Elderly disabled Voters Enter From The Main Gate, Many Problems Have Remained At Some Booths Of The City So Far.

ऐसे कई मतदान केंद्र, जहां एंट्री मुश्किल:भीतर तो बन गए रैंप, पर मुख्य गेट से कैसे प्रवेश करेंगे बुजुर्ग-दिव्यांग मतदाता, शहर के भी कुछ बूथों पर अब तक रह गई हैं कई परेशानियां

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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मालीघाट मध्य विद्यालय

तीसरे चरण में 7 नवंबर को जिले के 6 विधानसभा क्षेत्राें में मतदान होना है। वाेट में मतदाताओं काे परेशानी न हाे, इसके लिए सभी बूथाें पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी। दैनिक भास्कर की टीम ने गुरुवार को शहर के कुछ मतदान केंद्रों का मुआयना किया।

अधिकतर बूथाें पर भीतर ताे रैंप बना दिखा, लेकिन मुख्य गेट पर कुछ अवरोध ऐसे हैं कि बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रवेश करना मुश्किल होगा। मालीघाट मध्य विद्यालय, मिठनपुरा के शिवशंकर पथ स्थित मध्य विद्यालय हिंदी में दिव्यांग मतदाताओं की तीनपहिया साइकिल ताे नहीं जा सकेगी। इसी प्रकार बीबी कॉलेजिएट के मुख्य द्वार से भी दिव्यांग मतदाता काफी मुश्किल से भीतर जा पाएंगे।
कुछ जगहों पर पानी का संकट ताे कहीं कतार लगाने में हाेगी परेशानी
सामुदायिक भवन सिकंदरपुर में अन्य सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पानी का संकट है। चापाकल है नहीं और सबमरसेबल चालू नहीं है। उधर, खादी भंडार नई तालिम में आधा दर्जन से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन, जगह काफी कम होने के कारण इस काेराेना काल में मतदाताओं की कतार लगानी मुश्किल हाेगी।

जिन बूथों पर जगह कम है वहां है टेंट लगाने की व्यवस्था

इन सभी मतदान केंद्राें का शुक्रवार काे फिर से भाैतिक सत्यापन करते हुए व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जाएगा। जिन मतदान केंद्राें पर जगह कम है, वहां टेंट लगाने की व्यवस्था है। -कुंदन कुमार, निर्वाची अधिकारी, मुजफ्फरपुर।

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