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सेना भर्ती:समस्तीपुर व शिवहर के युवाओं ने दिखाया दम, 412 ने दौड़ में मारी बाजी

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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सेना भर्ती के चौथे दिन रविवार को सोल्जर जनरल ड्यूटी (जीडी) पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया हुई। जिसमें समस्तीपुर और शिवहर के 2548 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। जिसमें 412 दौड़ निकालने में सफल रहे। इसके बाद इन युवकों के शैक्षणिक व आवासीय प्रमाण पत्र की जांच की गई। अब इनकी मेडिकल जांच होगी।

सोल्जर जीडी पद के लिए 4611 युवकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन, कड़ाके की ठंड में 2548 अभ्यर्थी ही भर्ती में पहुंच सके। अलग-अलग टुकड़ी में तकरीबन दो-दो सौ युवकों को दौड़ाया गया। जिसमें से 412 युवकों ने बाजी मार ली। इधर, वहीं, पूर्व में सोल्जर टेक्निकल पद के लिए चयनित 1095 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच रविवार को चक्कर मैदान में की गई।

आज मुजफ्फरपुर की बारी, 4330 ने कराया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | सोमवार को चक्कर मैदान में मुजफ्फरपुर जिले के युवक सोल्जर जीडी पद पर भर्ती के लिए दौड़ लगाएंगे। इसके लिए जिले के 4330 युवकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है।

सदर अस्पताल में फिटनेस सर्टिफिकेट में देरी होने पर अभ्यर्थियों का हंगामा
सेना भर्ती के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए युवाओं ने हंगामा किया। रविवार व अवकाश का दिन होने के बाद सदर अस्पताल में आउटडोर सेवा बंद थी। इसके कारण सर्टिफिकेट मिलने में देरी होने लगी। इसके बाद युवक हंगामा पर उतर गए। सुरक्षाकर्मियों ने युवाओं को समझाकर शांत कराया।

सेना भर्ती के अभ्यर्थियाें ने ट्रेनाें पर जमाया कब्जा
चक्कर मैदान में चल रही सेेना भर्ती की दौड़ प्रक्रिया में असफल हुए सैकड़ों अभ्यर्थी रविवार की सुबह ही जंक्शन पर घर वापसी के लिए पहुंचने लगे। धीरे-धीरे युवाओं की संख्या उमड़ने लगी। इसके बाद मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली सप्तक्रांति, वैशाली, मिथिला, मौर्य, बिहार संपर्क क्रांति आदि ट्रेनों में कब्जा जमा लिया। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जंक्शन पर तैनात जवानाें ने कब्जा जमाए युवाओं को स्लीपर व एसी बोगी से निकाल कर जनरल बाेगी में भेजा। इसके बाद अभ्यर्थी बोगी में कब्जा नहीं जमाए, इसकाे लेकर जीआरपी व आरपीएफ जवान काे प्रत्येक बोगी के पास तैनात किया गया।

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