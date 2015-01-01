पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रणनीति:इस बार भी बिहार में भारी बहुमत से बनेगी एनडीए की ही सरकार: रुंगटा

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब भाजपा नेतागण।

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा ने गुरुवार काे दावा किया कि इस बार भारी बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी जिला कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि दो दिन मुजफ्फरपुर समेत अन्य सीटों पर भ्रमण के बाद पाया कि लोगों का एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अत्यधिक भरोसा है।

रूंगटा ने बताया कि मतदान के लिए लोगों में उत्साह भी है। प्रदेश की जनता एनडीए सरकार के विकास काे ध्यान में रख कर मतदान करेगी। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और हर घर शौचालय बनने से 15 साल विकास का पर्याय बन गया है।

भाजपा जिलाध्यक्ष व एनडीए संयोजक रंजन कुमार ने कहा कि शनिवार को जिन छह स्थानों पर मतदान होना है, वहां एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है। उनके साथ जिला महामंत्री सचिन कुमार, धर्मेंद्र साहू, जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें