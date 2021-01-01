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बैठक:आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में लग सकती है स्मार्ट सिटी के विस्तार पर मुहर

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • 2092 एकड़ की होगी स्मार्ट सिटी, पहले 1210 एकड़ का था एबीडी एरिया

1210 एकड़ का मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का दायरा अब 2092 एकड़ का होगा। 882 एकड़ स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़ाने पर गुरुवार को पटना में आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में मुहर लग सकती है। देवी मंदिर रोड, पानी टंकी चौक क्लब रोड से लेकर मिठनपुरा चौक तक तो दूसरी ओर नया टोला से लेकर विश्वविद्यालय इलाके तक को नए एबीडी एरिया में शामिल किया जाएगा।

गुरुवार को पटना में प्रस्तावित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के पहले बुधवार को स्मार्ट सिटी मिशन के एमडी सह नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने एसपीभी अधिकारियों के साथ विमर्श किया। प्रधान सचिव सह स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष आनंद किशोर की अध्यक्षता में गुरुवार की बैठक में महापौर व नगर आयुक्त को भी शामिल होना है।

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में एबीडी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) में अभी 1210 एकड़ इलाके का डेवलपमेंट होना है। बोर्ड अध्यक्ष के सुझाव पर करीब 882एकड़ एरिया और इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक के पहले अध्यक्ष के आदेश पर मंगलवार को परामर्श दात्री समिति की बैठक भी बुलाई गई थी।जिसमें कई तरह की समस्या से लोगों ने अवगत कराया।

परामर्श दात्री समिति एबीडी एरिया का और चाहती है विस्तार

स्मार्ट सिटी मिशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष के आदेश के आलोक में मंगलवार को परामर्श दात्री समिति की बैठक स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को लेकर ही की गई। जिसमें एबीडी एरिया के विस्तार को लेकर उपमहापौर का सुझाव आया कि शहर के अभी 18% इलाके को ही एबीबी एरिया में शामिल किया गया है।शहर के बाकी इलाके को शामिल करते हुए प्रपोजल तैयार किया जाए।

ताकि स्मार्ट सिटी के विकास के दौरान राशि की बर्बादी नहीं हो। डिप्टी मेयर का सुझाव है कि पूरे शहर का प्रपोजल तैयार कर अलग -अलग फेज में डेवलपमेंट किया जाए। दूसरी ओर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने शहर के साथ भगवानपुर व जीरोमाइल इलाके को भी स्मार्ट सिटी में शामिल करने का प्रपोजल परामर्श दात्री समिति में रख चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में प्रमोद दात्री समिति में आए सुझाव को भी रखा जाएगा।

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