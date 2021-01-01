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चौतरफा जाम:शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, गलियों की खाक छानते सेंटर पर पहुंचे परीक्षार्थी

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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बुधवार को शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इससे खासकर इंटर परीक्षार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वे सेंटर पर पहुुंचने के लिए गलियाें की खाक छानते रहे। दौड़ते-हांफते किसी तरह सेंटर पर पहुंचे। बैरिया में रह रही सुनिधि ने बताया कि उनका परीक्षा सेंटर बेला पॉलीटेक्निक में है। अपने आवास से वहां तक पहुंचने में उन्हें डेढ़ घंटे लगे। वह भी इसलिए कि पापा के साथ थी।

पापा को अगर शहर की गलियां मालूम नहीं हाेतीं ताे शायद वह समय रहते केंद्र पर नहीं पहुंच पाती अाैर परीक्षा छूट जाती। परीक्षार्थियों को दोनों पालियाें में जाम का सामना करना पड़ा। उसके बाद घर लौटने के समय शाम में भी जगह-जगह भीषण जाम लगा था। शाम 5.40 बजे। स्थान पक्की सराय के पास। स्कूटी सवार नर्सिंग की छात्रा निधि के मोबाइल पर पिता का 15 मिनट में तीन बार फाेन आया।

खीझते हुए निधि ने बताया, पापा...आप टेंशन मत लीजिए। एक कदम भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। इसी तरह पिता के साथ बाइक से परीक्षा केंद्र के लिए निकली छात्रा सुनिधि। 25 मिनट के सफर में डेढ़ घंटे लगे। ये दाे केस बानगी हैं। शहर में लगने वाले जाम से हाेने वाली परेशानी की।

दरअसल, इंटर परीक्षा काे लेकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलाें के भी शहर में केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन यहां लगने वाला जाम छात्राें के साथ ही अभिभावकाें काे भी परीक्षा में समय से पहुंचने काे लेकर धड़कन बढ़ा देता है। बता दें कि दाे पालियाें में इंटर परीक्षा हाे रही है और दाेनाें समय जाम से परीक्षार्थियाें काे परेशानी हाेती है।
जाम की 3 वजह...
1. ग्रामीण क्षेत्र से बच्चाें काे लेकर बड़ी संख्या में लाेग आए हुए हैं, इस कारण शहर में अचानक ट्रैफिक लाेड बढ़ा है।
2. इंटर परीक्षा की शुरुआत और खत्म होने के समय एक साथ परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण वाहनों का निकलना मुश्किल होता है।
3. पहले शहर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 110 जवानाें की तैनाती थी, अभी कटाैती कर 50 जवानों के भरोसे छोड़ दिया गया है। इससे वाहन जहां-तहां खड़े रहते हैं।

इन जगहों पर जाम के कारण ज्यादा परेशानी

मोतीझील, कल्याणी, छोटी कल्याणी, हरिसभा, हाथी चौक, पक्की सराय चौक, जेल चौक ,कलमबाग चौक, अघोरिया बाजार, सरैयागंज टावर, सिकंदरपुर मोड़ से अखाड़ाघाट तक बुधवार की शाम जाम से निकलने में लाेगाें काे पसीना छूट गया।

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