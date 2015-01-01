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  • Two Criminals Shot Dead In Police Encounter In Mushahari, Two Passersby Also Injured; Da Bomb, 6 Magazines, 4 Pistols Recovered

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बीच सड़क ठांय-ठांय:मुशहरी में पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी को लगी गोली, दो राहगीर भी घायल; दाे बम, 6 मैग्जीन, 4 पिस्टल बरामद

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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मुठभेड़ में गोली लगने से घायल अपराधी।

मुशहरी में गुरुवार शाम में लूटपाट के लिए जुटे अपराधियाें की पुलिस से मुठभेड़ हाे गई। फायरिंग करते हुए 2 बाइक से 4 अपराधी भाग रहे थे। बीच सड़क पर दाेनाें ओर से 50 राउंड गोलीबारी हुई। पुलिस की गाेली से दाे अपराधी गंभीर रूप से जख्मी हाे गए। जबकि, अपराधियाें की गाेली से रोहुआ गांव में अपनी बहन के घर आए राहुल (25) और रजवाड़ा निवासी रामश्रेस मिश्रा भी जख्मी हो गए। घायल अपराधियों को एसकेएमसीएच से पटना रेफर कर दिया गया है।

अपराधियाें के पास से चार पिस्टल, भारी मात्रा में गाेली, बम आदि हथियार मिले हैं। एक घायल अपराधी हथाैड़ी का सुधांशु व दूसरा अहियापुर का चकबुल्लाह का केशव है। घायल अपराधी ने पुलिस काे बताया कि उसे नेताजी ने मुशहरी इलाके में उत्पात मचाने के लिए बाेला था। इसलिए बम भी साथ में लाए थे। हालांकि उसने नेता का नाम नहीं खाेला। पुलिस फरार अपराधी काे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

आशंका है कि वह भी घायल है। डीएसपी पूर्वी मनाेज पांडेय ने बताया कि धनतेरस में खरीदारी कर गांव लाैटने वालाें काे अपराधियाें ने मुशहरी राेड में लूटने की साजिश रची थी। लेकिन पुलिस ने सभी मार्गाें पर गश्त के लिए टीम बना रखी थी। मुशहरी थाने के दाे दाराेगा गश्त पर थे। उन्हें देख अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए बाइक से भागे।

गश्त में शामिल दाराेगा के मैसेज पर ऑन राेड पुलिस टीम अपराधियाें के पीछे लग गई। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में दाे अपराधियाें काे गाेली लगी। इस साल पुलिस-अपराधियों में मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है। इससे पहले मोतीपुर में बाइक एजेंसी में लूट करने आए बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी।
4 लुटेराें से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दाे अपराधी घायल हुए हैं। जबकि अपराधियाें की फायरिंग में दाे ग्रामीण काे भी गाेली लग गई है। गिरफ्तार अपराधियाें के पास से भारी मात्रा में बम गाेली व पिस्टल जब्त की गई है। -जयंत कांत, एसएसपी

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