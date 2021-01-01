पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इंटर परीक्षा आज से:सेंटर पर समय से पहुंचने को दो घंटे पहले चलें ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी लग गई है केंद्रों पर, जाम लगना तय

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सड़कों पर एक लाख से अधिक लाेगों का बढ़ेगा बोझ, जिम्मेदारी सिर्फ 50-60 जवानों पर

कल से शहर में इंटर परीक्षा और पहला दिन साेमवार। शहरवासियाें काे सुबह-दाेपहर-शाम भीषण जाम ताे झेलना ही पड़ेगा। 13 दिनाें तक शहर की ट्रैफिक पर एक लाख से अधिक लोगों का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। परीक्षा में 54 हजार से अधिक परीक्षार्थी हैं। उनके साथ कम से कम एक अभिभावक सेंटर पर आएंगे-जाएंगे। लेकिन, यातायात पुलिस ने इसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं की है।

हद तो यह कि ट्रैफिक संभालनेवाले 50 जवानों को इससे हटाकर परीक्षा सेंटराें पर ड्यूटी दे दी गई है। सोमवार को वैसे ही ट्रैफिक पुलिस स्थिति नहीं संभाल पाती है। ऐसे में पहले दिन ही भीषण जाम झेलना हाेगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को सेंटर पर समय से पहुंचने के लिए घर से दूरी के हिसाब से घंटा-दो घंटा पहले चलना चाहिए। शहर में 110 जवान ट्रैफिक संभालते हैं।

उनमें भी 50 को सेंटराें पर ड्यूटी करेंगे। ऐसे में ट्रैफिक की जिम्मेदारी सिर्फ 50 जवानाें पर ही हाेगी। परीक्षार्थी सेंटर के लिए सुबह में घर से निकल जाएंगे। लगभग उसी समय लाेग ड्यूटी के लिए निकलते हैं। फिर दाेपहर में पहली पाली की परीक्षा खत्म हाेगी ताे केंद्राें के आसपास सड़काें पर भारी भीड़ जुटेगी। पुन: शाम में परीक्षा खत्म हाेने पर भीषण जाम लगेगा। ट्रैफिक डीएसपी रवींद्र सिंह ने यह स्वीकार किया कि परीक्षा को लेकर अलग से प्लानिंग नहीं है। लेकिन, वे लाेग पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे। 50 जवानों को सेंटराें पर दे दिए जाने से एक ही जवान से दो शिफ्टाें में ड्यूटी कराई जाएगी।

परीक्षा से एक दिन पहले बैरिया से बीबीगंज तक महाजाम
इंटर परीक्षा के एक दिन पहले ही रविवार काे दोपहर बाद करीब एक बजे से देर शाम तक बैरिया गोलंबर से बीबीगंज तक लाेगाें काे भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। जाम में महापौर सुरेश कुमार और कई एंबुलेंस भी फंसे रहे। बैरिया गोलंबर पर जाम से पुराना मोतिहारी रोड, बैरिया बस स्टैंड व लक्ष्मी चौक आने-जाने में भी लोगों को भारी परेशानी हुई।

दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक एंट्री, जूता-मोजा पहन सकते हैं
जिले में 62 केंद्रों पर सोमवार से दो पालियों में इंटर परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही एंट्री मिलेगी। ठंड को लेकर बोर्ड ने जूता-मोजा पहनकर परीक्षा में शामिल होने की छूट दे दी है। स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों में 100 फीसदी प्रश्नों का विकल्प मिलेगा। प्रश्नपत्र ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे 10 सेट में रहेगा। उत्तर पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पत्रक एक ही समय मिलेगा।

15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका, ओएमआर को पढ़ने-समझने के लिए मिलेगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पहली पाली में 11 बजे व दूसरी में 3 बजकर 15 मिनट पर जमा करा लिया जाएगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त मिलेगा।

डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी ने बताया, दो स्तरों पर नियंत्रण कक्ष बना है। अगले दिन के प्रश्नपत्र छात्रों की संख्या के हिसाब से एक दिन पूर्व ही मिलान लिए जाएंगे। ताकि, प्रश्नपत्र घटने जैसी समस्या न आए। जिस पेपर की परीक्षा होगी, उसके अगले दिन बारकोडिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए सिकंदरपुर स्ट्रांग रूम में व्यवस्था की गई है। 200 अतिरिक्त बेंच-डेस्क भी हैं।

चार आदर्श केंद्र, जहां सिर्फ छात्राओं की होगी परीक्षा
शहर में इंटर परीक्षा को लेकर चार आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। यहां सिर्फ छात्राओं की परीक्षा होगी। जबकि, वीक्षक और पुलिस बल सभी महिलाएं ही होंगी। ये केंद्र आरबीबीएम कॉलेज, एमडीडीएम कॉलेज, प्रभात तारा सीबीएसई ब्रांच और बीपी इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल, मिठनपुरा में बने हैं। यहां छात्राओं का स्वागत टॉफी और फूल देकर किया जाएगा।

कदाचार रोकने को की गई व्यवस्था

  • कतार लगाकर होगी एंट्री गेट पर सघन जांच हाेगी
  • सीसी कैमरे से निगरानी वीडियाेग्राफी भी हाेगी
  • सोशल डिस्टेंसिंग पालन व मास्क रहेगा अनिवार्य
  • 500 पर वीडियोग्राफर व 25 परीक्षार्थी पर 1 वीक्षक
  • वीक्षकों को घोषणापत्र देना है कि आपत्तिजनक कोई सामग्री नहीं मिली
  • सभी हॉल में हर बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी ही बैठाए जाएंगे
  • सदर अस्पताल में तीन एंबुलेंस और दवा के साथ डाॅक्टर भी रहेंंगे अलर्ट
  • किसी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति के पहले कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं।
  • दस सेंटों में रहेंगे सभी सेंटरों पर प्रश्नपत्र।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser