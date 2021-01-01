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लूट मामले की जांच:सीसीटीवी में पिकअप चालक पर डंडा चलाते दिखा भैंस व्यवसायी से रुपए छीनने वाला वर्दीधारी, एफआईआर

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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एफआईआर दर्ज कराने के लिए सदर थाना के पास जुटी भीड़। - Dainik Bhaskar
एफआईआर दर्ज कराने के लिए सदर थाना के पास जुटी भीड़।
  • डीएसपी ने जांच के बाद कहा- सदर थाने से भगवानपुर में पुलिसकर्मी की नहीं की गई थी तैनाती

भगवानपुर गाेलंबर पर माेतीपुर के भैंस व्यवसायी से 2.10 लाख रुपए लूट के मामले में बुधवार काे सीसीटीवी की जांच की गई। इसमें भगवानपुर चाैक पर एक पुलिस कर्मी द्वारा पिकअप राेक कर चालक पर डंडा चलाते हुए दिख रहा है। हालांकि, फुटेज इतना धुंधला है कि उसमें डंडा चलाने वाला स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि वह काैन है।

हल्की नाेकझाेंक के बाद सदर थाने में भैंस व्यवसायी के आवेदन पर वर्दीधारी के खिलाफ लूटपाट की एफआईआर दर्ज की गई। डीएसपी ने जांच के बाद बताया कि सदर थाने से भगवानपुर गाेलंबर पर ट्रैफिक या विधि व्यवस्था के लिए काेई पदाधिकारी या जवान तैनात नहीं किया गया था।

ट्रैफिक थाने से भी बताया गया कि 18 जनवरी के बाद से भगवानपुर गाेलंबर पर जवान की तैनाती नहीं थी। ऐसे में सवाल है कि सीसीटीवी में दिखने वाला वर्दीधारी काैन था? इसकी पहचान के लिए नगर डीएसपी ने एक्सपर्ट का सहारा लिया है। धुंधले सीसीटीवी फुटेज काे एप से क्लीन करने की भी काेशिश की जा रही है।
व्यापारी के पहुुंचने से पहले ही दाे ऑटाे चालकाें से थाने पर पूछताछ
व्यापारियाें के सदर थाने पर पहुंचने से पहले ही भगवानपुर गाेलंबर पर से दाे ऑटाे चालकाें काे थाने पर बुलाया था। उक्त ऑटाे चालक व्यापारियाें के पहुंचने पर गवाही देने लगे कि भगवानपुर चाैक पर काेई वर्दीधारी तैनात नहीं था। इस पर भैंस व्यवसायी और उनके साथ गांव से आए लाेगाें की शिकायत लेने में आनाकानी की जाने लगी।

इस पर हंगामा हुआ। तब थानेदार ने व्यवसायी काे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कंट्राेल रूम ले आए। यहां फुटेज में वर्दीधारी डंडा चलाते दिखा। व्यवसायी ने जब एफआईआर को वर्दीधारी के खिलाफ आवेदन दिया ताे सदर थाने पर आनाकानी की गई।

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