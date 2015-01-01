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हंगामा:ग्वालियर एक्सप्रेस पास कराने को लेकर स्पेशल ट्रेन रोकने पर 1 घंटे तक हंगामा

मुजफ्फरपुर5 घंटे पहले
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  • ग्वालियर एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश, स्टेशन मास्टर का किया घेराव

दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली गाड़ी संख्या 04030 पूजा स्पेशल को रामदयालु नगर स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक रोक कर ग्वालियर एक्सप्रेस को पास कराए जाने की सूचना पर यात्रियाें ने जमकर हंगामा किया। ट्रैक पर खड़े होकर ग्वालियर एक्सप्रेस को पास नहीं करने देने को लेकर बवाल किया। बड़ी संख्या में यात्रियों ने स्टेशन मास्टर का भी घेराव किया।

जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल को सूचित किया। कंट्रोल से हर हाल में ग्वालियर एक्सप्रेस को ही पास कराने की बात कही गई। इसके बाद यात्री और आक्रोशित हो गए और रेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। मामला गंभीर होते देख स्टेशन मास्टर ने दोबारा कंट्रोल से बात की और स्थिति की गंभीरता को बताया। इसके बाद कंट्रोल ने स्पेशल ट्रेन को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया।

तब स्थिति शांत हुई। इस दौरान डेढ़ घंटे तक रामदयालु नगर स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान मामला को गंभीर देख कर परिचालन विभाग ने कंट्रोल को सूचना देकर आरपीएफ को सूचित किया। आनन फानन में आरपीएफ मुजफ्फरपुर की टीम ने किसी तरह से यात्रियों को समझा-बुझा कर शांत कर ट्रेन में बैठाया।

जंक्शन से पोरबंदर के लिए 16 को खुलेगी पूजा स्पेशल

पोरबंदर के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन से 16 नवंबर को दाेपहर 3:15 बजे स्पेशल ट्रेन खुलेगी। इसके साथ ही रेलवे की ओर से अन्य ट्रेनों की भी तिथि व टाइमिंग जारी की गई है। उसके अनुसार गाड़ी संख्या 09269 शुक्रवार को पोरबंदर से शाम 4.30 बजे खुलकर वाया जामनगर, जयपुर, अजमेर, दिल्ली कैंट, लखनऊ, गोरखपुर, नरकटियागंज होते हुए रविवार को शाम 6.10 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

वापसी में यही ट्रेन (सं. 09270) 16 नवंबर काे दाेपहर 3.15 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलेगी। इसके अलावा न्यू तिनसुकिया-नागपुर पूजा स्पेशल (05687) 14 नवंबर को दाेपहर 6 बजे न्यू तिनसुकिया़ से नागपुर के लिए खुलेगी। इस ट्रेन का परिचालन वाया गुवाहाटी, न्यू जलपाईगु़ड़ी, हसनपुर रोड, मुजफ्फरपुर, दानापुर के रास्ते हाेगा।

आनंदविहार टर्मिनल से सीतामढ़ी के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन (04454) 15 नवंबर को रात में 23.45 बजे आनंदविहार टर्मिनल से खुलेगी। यही ट्रेन (04453) 16 नवंबर काे सीतामढ़ी से आनंदविहार टर्मिनल के लिए रात 23.35 बजे। इसका परिचालन वाया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर के रास्ते हाेगा।

पूरे दिन छोटे स्टेशनों पर रोकी गई ट्रेन
जंक्शन पर पूरे दिन परिचालन विभाग में अफरातफरी मची रही। अचानक सुबह से ही ट्रेनों की संख्या बढ़ गई थी। दर्जन भर पूजा स्पेशल का परिचालन हो रहा है। इसी में पार्सल स्पेशल भी तीन नंबर पर आ गई। अनलोडिंग में करीब दो घंटे लग गए। इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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