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सुविधा:जंक्शन पर छह महीने से ठप है वाई-फाई सेवा, अधिकारी बाेले- लाॅकडाउन में हुई थी बंद

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले
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मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वाई फाई सेवा कई माह से ठप है। इस कारण इस जंक्शन से सफर करनेवाले हजाराें रेलयात्रियों को रेलवे की इस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर यात्रियों ने कई बार वरीय अधिकारियों से शिकायत भी की। कहा था कि नेटवर्क की कमी से जंक्शन पर फोन भी नहीं चल पाता है। लेकिन, शिकायत के बावजूद अब तक सेवा शुरू नहीं हुई है।

बता दें कि लॉकडाउन के पूर्व यात्रा के लिए इस जंक्शन पर आनेवाले 8 से 10 हजार यात्री प्रत्येक दिन जंक्शन वाई फाई से जुड़ते थे। बेहतर स्पीड के कारण यात्री इस सेवा का लुत्फ उठाते थे और ट्रेन के इंतजार में उनका समय आराम से कट जाता था। लेकिन, इन दिनों यह सेवा बंद है। इस संबंध में संबंधित विभाग का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर वाईफाई सेवा बंद कर दी गई थी। इसे जल्द ही चालू कर दिया जाएगा।

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