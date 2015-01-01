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पहली बार शाम में प्रभु यीशु का प्रार्थना उत्सव:क्रिसमस तो मनाएंगे ही; सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पहनेंगे मास्क

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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क्रिसमस ट्री व सजावट के अन्य सामान की खरीदारी करतीं युवतियां।
  • बाेले फादर विंगसेंट- पहले से बैनर टांगकर आमजन काे चर्च नहीं आने का किया जाएगा आग्रह

पहली बार समय बदल कर 4 घंटे पहले कैथाेलिक चर्च में यीशु के जन्म का प्रार्थना उत्सव हाेगा। ऐसा काेराना काे लेकर किया जा रहा है। लेनिन चाैक स्थित सेंट फ्रांसिस अशीषी चर्च में 24 दिसंबर की शाम 7 बजे से रात 8.30 बजे तक यीशु के जन्म का प्रार्थना उत्सव हाेगा। फादर विंग सेंट ने बताया कि जाे भी आयाेजन हाेगा वह साेशल डिस्टेंसिंग के साथ हाेगा।

अनुयायियाें काे मास्क में ही प्रवेश मिलेगा, वह भी कम संख्या में। आमजन चर्च में नहीं आएं इसके लिए पहले से बैनर लगा कर उनसे आग्रह किया जाएगा। उन्हाेंने बताया कि 25 दिसंबर काे सुबह 7.30 से 9.30 बजे तक चर्च में प्रार्थना हाेगी और कैंडल भी जलाए जाएंगे। लेकिन, उसमें भी भीड़ न जुटे इसका पूरा ध्यान रखा जायगा। यह नियम इस बार सभी कैथाेलिक चर्च में लागू रहेगा।
घर में ही कैराेल सिंगिंग और प्रार्थना करेंगे

गाैशाला स्थित जैक्शन मेमाेरियल मैथाेडिस्ट चर्च के फादर ने बताया कि कैराेल सिंगिंग समेत काेई भी आयाेजन वृहद पैमाने पर नहीं किया जाएगा। सिर्फ 25 दिसंबर की सुबह 9.30 से 11 बजे तक साेशल डिस्टेंसिंग के साथ संक्षिप्त प्रार्थना हाेगी। इसमें आने के लिए मास्क जरूरी रहेगा। कम संख्या में अनुयायियाें काे ही आने के लिए आग्रह किया जाएगा।

उधर, चर्च में यीशु जन्माेत्सव सीमित किए जाने पर कहा कि घर में ही कैराेल सिंगिंग और प्रार्थना की जाएगी। पीएचडी कर रही छात्रा मझाैलिया निवासी शंतना मणि, छात्र माैलिक मणि, बीएड कर रही अक्शा प्रकाश, जिला स्कूल में 9वीं के छात्र अर्पित मशीह आदि ने बताया कि हमलेाग घर में खूब सुंदर क्रिसमस ट्री और गाैशाला बनाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना करेंगे। इसमें चर्च राेड के दाेस्त व माेहल्ले के काफी करीबी लाेग ही शामिल हाेंगे।
सजावट की कई सामग्री के दाम इस बार कम

इस बार क्रिसमस के माैके पर सजावट के सामान के दाम कम हाे गए हैं। माेतीझील के दुकानदार महेश कुमार ने बताया कि इस बर संस्था और स्कूल बंद हाेने के कारण क्रिसमस से पहले जाे आयाेजन हाेते थे वे नहीं हाेने के कारण व्यवसायी एकमात्र क्रिसमस के दिन के कार्यक्रमाें पर ही निर्भर हैं। इस वजह से जाे सामान हैं, वे बच न जाएं इसलिए कम मुनाफा पर ही बेच रहे हैं। इस कारण सामान के मूल्य पिछले साल से 10-15 प्रतिशत कम है।

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